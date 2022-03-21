Сколько нужно спать, чтобы не набирать вес

О том, что есть реальная взаимосвязь между похудением и сном говорят сразу несколько масштабных исследований.Наука уже доказала, что между количеством ночного сна и лишним весом наблюдается корреляция."В основном это происходит по двум причинам. Первая причина — это гормональный фон. Дело в том, что когда мы спим, у нас в организме происходит множество важных процессов, в основном регенераций, и вместе с этим происходит изменение концентраций различных гормонов. Когда мы недосыпаем, у нас начинает расти кортизол, гормон стресса, и при нервной ситуации из-за него усиливается чувство голода".Второй причиной является изменение гормонов лептина и грелина, это гормон насыщения и гормон голода.