Здоровая продолжительность жизни увеличивается

Исследование показывает, что в разных странах мира растёт здоровая продолжительность жизни человека. То есть тот период жизни, в течение которого он не сталкивается с патологиями, вызывающими тяжелую инвалидность и лишающими независимости.С 1990-х годов взрослые британцы в возрасте от 65 лет и старше всё чаще живут независимо, не имея инвалидности. И это несмотря на большее распространение хронических болезней. Количество лет без инвалидности увеличилось не только среди здоровых пожилых людей, но и среди тех, кто страдает от сердечно-сосудистых заболеваний, диабета, артрита, проблем со зрением и слухом. Это очень хорошие новости для человечества, которые согласуются с другими недавними исследованиями, опровергающими широко распространенное представление о том, что старость - это повод для серьезных волнений, поскольку она лишает человека независимости.Ученые из Университета Ньюкасла, проводившие исследование, считают его основным выводом то, что теперь наличие хронического заболевания не означает непременно лишения человека независимости и необходимости искать ему каких-то опекунов среди родственников или социальных медицинских работников. Сейчас появились усовершенствованные методы лечения различных хронических недугов, изменилось и само течение жизни, она значительно упростилось.К примеру, людям не нужно многократно выходить из дома и таскать тяжёлые сумки с продуктами, их доставляют курьеры, они же привозят и лекарства. Жизнь стала намного проще, это позволяет пожилым людям максимально долго сохранять свою независимость. Повысилось качество лечения инсультов, ишемических болезней и диабета. Резко сократился и уровень курения, что тоже вносит свой вклад в эту приятную картину.