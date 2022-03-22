Диетолог рассказала, почему не стоит запасаться сахаром

Запасаться сахаром на фоне покупательского ажиотажа – бесполезно, а в некоторых случаях даже опасно, считает врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов России, Наталья Круглова.Хранение дома избыточных запасов сахара провоцирует на злоупотребление им – отметила Наталья Круглова. Но это вредно для здоровья.«По поводу нормы употребления сахара ВОЗ нам говорит, что за счет добавленного сахара человек должен получать не более десяти процентов от суточной калорийности своего рациона. Если человек сократит это количество до пяти процентов, то это будет иметь дополнительные преимущества в плане поддержания здоровья. Если переводить в граммы, то взрослому человеку нужно не более 30 граммов сахара в течение дня», – прокомментировала рекомендацию ВОЗ диетолог.Следовательно, среднестатистическому потребителю, который придерживается здорового образ жизни, одного килограмма сахара хватит очень надолго. Нутрициолог предупредила, что длительное хранение этого продукта может нести риски для здоровья.«В сахарном песке могут завестись насекомые. Это возможно, если купить уже зараженный сахар, либо если насекомые переползут из зараженной крупы. Это не токсично, но неприятно», – отметила эксперт.