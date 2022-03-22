Кардиолог Кореневич: 3 продукта могут вредить сердцу и сосудам сильнее колбасы

По мнению кардиолога Анны Кореневич, иногда позволять себе колбасу и другие вредные продукты все же можно.Кардиолог Кореневич поделилась профессиональным мнением о том, что постоянные ограничения и запреты не имеют смысла и даже могут вредить, усиливая напряжение и невроз. Как правило, потенциально вредные продукты обладают выраженным вкусом, и, поедая их, мы получаем эмоции, связанные с удовольствием, расслаблением, освобождением от стресса. Врач заметила, что«по праздникам можно позволить себе и колбасу, и жирное мясо, закуски из сала, холодец и прочие продукты, которые явно не в списке самых полезных, – однако важно знать меру».Кореневич подчеркнула, что самыми нежелательными с точки зрения здоровья сердца, сосудов является пища, очень насыщенная солью, сахаром. Говоря об этом, медик посоветовала с осторожностью использовать готовые соусы, включая майонез, кетчуп.Также не следует постоянно использовать дома соевый соус. Перечисленные приправы изобилуют не только солью, но и сахаром, сказала специалист«Сахар тот самый продукт, от которого стоит постепенно уходить», - дала совет кардиолог.Кроме того, Анна Кореневич порекомендовала как можно реже есть готовые продукты, для которых использовалась мука высшего сорта.