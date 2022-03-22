Названы полезные свойства шоколада

Подписывайтесь на наш Telegram , чтобы быть в курсе важных новостей медицины

Семейный врач и телеведущий Александр Мясников считает, что шоколад должен быть в рационе каждого здорового человека.Доктор Мясников подчеркнул, что терапевтическая доза лакомства – не более одной дольки в день.«Шоколад содержит биологически активные вещества, которые благотворно действуют и на обмен, и на резистентность к инсулину, и на сосудистую стенку. Шоколад входит в семерку обязательных полезных продуктов наряду с овощами, фруктами, рыбой, орехами, красным вином и чесноком», — заявил Александр Мясников.Эксперт уточнил, что полезными свойствами обладает только темный шоколад, в котором содержание какао-продуктов не ниже 70%.«А вот употребление белого и молочного шоколада может быть вредным, так как в нем вообще не содержится или содержится очень мало какао, зато очень много сахара, животного жира, а иногда и других добавок», — прокомментировал свою позицию врач.