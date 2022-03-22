Топ-12 химикатов, разрушающих гормоны
В докладе ВОЗ отмечалось, что эти химические вещества, попадая в организм человека, провоцируют ожирение, патологии репродукции, снижение когнитивных способностей. Они способствуют нарушению обмена веществ, развитию сахарного диабета, заболеваний жизненно-важных органов и систем.
Перечень химикатов, которые разрушают гормоны
Воздействие химикатов имеет негативные последствия не только на взрослых и детей, но и на будущие поколения.
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Самыми худшими из них являются:
1. ВРА или бисфенол А – аналог женского гормона эстрогена.
2. Соли и эфиры фталетовой кислоты – ядовитые вещества, обеспечивающие стойкость ароматов косметики и бытовых средств.
3. Свинец.
4. Ртуть.
5. Мышьяк.
6. Диоксины – «гормоны деградации», особо токсические вещества, побочные продукты многих промышленных процессов.
7. ПФО (перфторированные органические соединения) - загрязняющие организм антипригарные средства.
8. ПБДЭ – огнеупорные вещества.
9. Соли или эфиры хлорной кислоты.
10. ФОС - фосфорорганические пестициды, обладают высокой биологической активностью, негативно воздействуют на всю окружающую среду и живые организмы.11. Атразин – современный пестицид, самый распространенный загрязнитель почвы и воды.
12. Гликолевые эфиры – входят в состав растворителей и органических кислот.
Пути воздействия химикатов и как их избежать
Косметика и средства личной гигиены - содержат вещества, которые вызывают у животных опухоли, бесплодие, заболевания репродуктивных и других органов. Следует сократить продукцию, которая используется ежедневно, отказаться от антибактериальных средств. Надо приобретать качественную сертифицированную органическую продукцию.
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Вода – в питьевой воде часто обнаруживают токсические компоненты или антипирены, воздействующие на эндокринный аппарат. Следует пользоваться высококачественными аппаратами фильтрации не только питьевой, но и воды для купания и бытовых нужд.
Консервы и пищевая пластиковая упаковка – содержат аналог эстрогена или различные другие токсичные компоненты. Необходимо приобретать продукцию в стеклянной таре, а не в пластмассовой или металлической упаковке.
Мясная и молочная продукция скота, плоды растений, выращенные в промышленных условиях – в них содержатся антибиотики, гормоны, пестициды и другие токсины. Все продукты следует тщательно обрабатывать, лучше приобретать фермерские товары.
Рыба – часто заражена ртутью и солями тяжелых металлов. Следует отбирать рыбу и морепродукты, пойманные в дикой природе.
Кухонные принадлежности – пластиковая и антипригарная продукция выделяет токсические кислоты, которые провоцируют заболевания щитовидной железы, бесплодие, рак, половые дисфункции. Нужно применять стеклянные, чугунные или керамические принадлежности и посуду, которые легко моются и очищаются.
Бытовые средства – промышленные препараты содержат высокотоксичные химикаты, многие из них содержатся в ароматизированных средствах. Следует заменить их безопасными натуральными веществами, используя уксус, соду, эфиры разных масел и другие, нетоксические средства.
Домашняя пыль – в бытовой пыли часто обнаруживают огнеупорные токсины, которые выделяются из обработанной мебели, мебельных и ковровых покрытий. Следует приобретать нетоксичные строительные материалы и мебель, чаще делать влажную уборку.
Офисные товары – канцелярские принадлежности являются источником ядовитых веществ. С такими продуктами следует обращаться очень осторожно и тщательно мыть руки после их использования.
Термобумага – кассовые чеки содержат бисфенол А, и постоянное с ними взаимодействие, повышает его уровень в организме. Следует не носить их в кошельках или сумках, чаще пользоваться электронной системой оплаты.
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Добавил mamasha в категорию Разное
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