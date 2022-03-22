Топ-12 химикатов, разрушающих гормоны

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Химические компоненты, негативно влияющие на функции эндокринной системы, своей структурой напоминают природные андрогенные гормоны. Пользуясь тем, что иммунитет не распознает их как чужеродные, они влияют на сигналы гормонов, увеличивают или уменьшают их синтезирование, меняют функции, тем самым негативно воздействуя на работу всего организма.В докладе ВОЗ отмечалось, что эти химические вещества, попадая в организм человека, провоцируют ожирение, патологии репродукции, снижение когнитивных способностей. Они способствуют нарушению обмена веществ, развитию сахарного диабета, заболеваний жизненно-важных органов и систем.Перечень химикатов, которые разрушают гормоныВоздействие химикатов имеет негативные последствия не только на взрослых и детей, но и на будущие поколения.Подписывайтесь на наш аккаунт в INSTAGRAM!Самыми худшими из них являются:1. ВРА или бисфенол А – аналог женского гормона эстрогена.2. Соли и эфиры фталетовой кислоты – ядовитые вещества, обеспечивающие стойкость ароматов косметики и бытовых средств.3. Свинец.4. Ртуть.5. Мышьяк.6. Диоксины – «гормоны деградации», особо токсические вещества, побочные продукты многих промышленных процессов.7. ПФО (перфторированные органические соединения) - загрязняющие организм антипригарные средства.8. ПБДЭ – огнеупорные вещества.9. Соли или эфиры хлорной кислоты.10. ФОС - фосфорорганические пестициды, обладают высокой биологической активностью, негативно воздействуют на всю окружающую среду и живые организмы.11. Атразин – современный пестицид, самый распространенный загрязнитель почвы и воды.12. Гликолевые эфиры – входят в состав растворителей и органических кислот.Пути воздействия химикатов и как их избежатьКосметика и средства личной гигиены - содержат вещества, которые вызывают у животных опухоли, бесплодие, заболевания репродуктивных и других органов. Следует сократить продукцию, которая используется ежедневно, отказаться от антибактериальных средств. Надо приобретать качественную сертифицированную органическую продукцию.Подписывайтесь на Эконет в PINTEREST!Вода – в питьевой воде часто обнаруживают токсические компоненты или антипирены, воздействующие на эндокринный аппарат. Следует пользоваться высококачественными аппаратами фильтрации не только питьевой, но и воды для купания и бытовых нужд.Консервы и пищевая пластиковая упаковка – содержат аналог эстрогена или различные другие токсичные компоненты. Необходимо приобретать продукцию в стеклянной таре, а не в пластмассовой или металлической упаковке.Мясная и молочная продукция скота, плоды растений, выращенные в промышленных условиях – в них содержатся антибиотики, гормоны, пестициды и другие токсины. Все продукты следует тщательно обрабатывать, лучше приобретать фермерские товары.Рыба – часто заражена ртутью и солями тяжелых металлов. Следует отбирать рыбу и морепродукты, пойманные в дикой природе.Кухонные принадлежности – пластиковая и антипригарная продукция выделяет токсические кислоты, которые провоцируют заболевания щитовидной железы, бесплодие, рак, половые дисфункции. Нужно применять стеклянные, чугунные или керамические принадлежности и посуду, которые легко моются и очищаются.Бытовые средства – промышленные препараты содержат высокотоксичные химикаты, многие из них содержатся в ароматизированных средствах. Следует заменить их безопасными натуральными веществами, используя уксус, соду, эфиры разных масел и другие, нетоксические средства.Домашняя пыль – в бытовой пыли часто обнаруживают огнеупорные токсины, которые выделяются из обработанной мебели, мебельных и ковровых покрытий. Следует приобретать нетоксичные строительные материалы и мебель, чаще делать влажную уборку.Офисные товары – канцелярские принадлежности являются источником ядовитых веществ. С такими продуктами следует обращаться очень осторожно и тщательно мыть руки после их использования.Термобумага – кассовые чеки содержат бисфенол А, и постоянное с ними взаимодействие, повышает его уровень в организме. Следует не носить их в кошельках или сумках, чаще пользоваться электронной системой оплаты.