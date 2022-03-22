Насколько на самом деле полезна квашеная капуста: объясняет врач Вялов

Врач гастроэнтеролог Сергей Вялов посоветовал не рассматривать квашеную капусту как некое лекарство.Вялов объяснил, насколько на самом деле может быть полезной квашеная капуста. Медик заметил, что она относится к группе ферментированных продуктов, которые благодаря специфическому составу крайне благоприятно влияют на состояние кишечного тракта, способствуют росту полезных бактерий.«Ферментированные овощи содержат клетчатку и органические кислоты. Они стимулируют перистальтику кишечника, очищают его, поддерживают рост микрофлоры», - уточнил Вялов.В то же время гастроэнтеролог сказал, что люди заблуждаются, когда полагают, что, начав есть полезную квашеную капусту, они избавятся от имеющихся хронических проблем с пищеварением, кишечником. Конечно, она хороша как ингредиент общего рациона, но«не стоит воспринимать ферментированные продукты как лекарство».Вялов подчеркнул, что возникшие проблемы с кишечником нужно обсуждать с врачом и действовать в соответствии с медицинскими рекомендациями, а не в надежде на некий «волшебный» продукт.