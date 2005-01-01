Как проблемы с зубами и деснами могут довести до инсульта: объясняет кардиолог

Если у вас проблемы с деснами, они воспалены и кровоточат, риск атеросклероза, и — как следствие, инсульта и инфаркта, у вас гораздо выше. Это выявлено в ходе научных исследований. И Это еще один повод пойти к стоматологу.Каждый год от заболеваний сердца и сосудов, включая осложнения атеросклероза, погибает гораздо больше людей, чем от рака. Многие знают, что для здоровья сердца важно правильно питаться, не курить, сократить алкоголь и больше двигаться. Но совершенно упускают из вида, что важно, чтобы зубы и десны были здоровы, не было воспалительных процессов в области десен и больных, разрушенных зубов.Казалось бы, где зубы и где сердце с сосудами, в чем связь? Но американские ученые-периодонтологи определили, что целый ряд болезнетворных бактерий в полости рта, которые провоцируют воспалительные процессы в области пародонта (провоцирующие пародонтит), относятся к одному из факторов риска атеросклероза и развития сердечно-сосудистой патологии. «Доктор Питер» обратился за уточнениями к врачу-терапевту, кардиологу Московской Клиники Елизавете Мельниковой.Чем ужасен атеросклерозСегодня многие слышали про атеросклероз. Это страшное слово, которое звучит из каждой колонки, из телевизора и пестрит в новостной ленте. К терапевтам и кардиологам часто обращаются женщины и мужчины, которые напуганы непониманием этого сложного процесса, или, наоборот, избытком разнородной информации, которая вводит в заблуждение.Конечно, атеросклероз — это системный и серьезный процесс. Если разобрать на пальцах, то атеросклероз — это воспаление в стенках сосудов, характеризующееся накоплением воспалительных клеток и липидов (жировых клеток), которые приводят к патологическому процессу, повреждению стенок и образованию атеросклеротических бляшек.При нестабильной (рыхлой) структуре этих бляшек, могут образовываться тромбы, которые, попадая в просвет сосудов и «гуляя» по разным органам и тканям, влекут за собой развитие тромбоэмболических событий: в сосудах сердца — инфарктов, в головном мозге — инсультов и т.д.Почему важно рано выявить группу риска?К сожалению, наша страна — одна из ведущих по уровню смертности от заболеваний сердечно-сосудистой системы. А потому выявлять склонность к развитию атеросклеротических процессов необходимо у мужчин, достигших 40 лет, и женщин, достигших 50 лет или после наступления менопаузы. Однако при отягощенной наследственности, сахарном диабете, ежегодное обследование следует проводить уже с 20 лет.В настоящий момент такое обследование включает в себя:выявление факторов риска и симптомов атеросклероза;оценку уровня холестерина и его фракций;оценку сердечно-сосудистого риска по шкале SCORE;поиск или исключение атеросклеротического поражения с помощью инструментальных методов.Причем тут больные десны?В последние десятилетия рассматриваются альтернативные механизмы развития атеросклеротических заболеваний.Так, в 2005 году впервые была опубликована работа о тесной взаимосвязи развития заболеваний ротовой полости и атеросклеротических процессов.Врачи выявили, что у людей, страдающих парадонтитами (воспаление тканей пародонта), повышен риск развития инсульта либо инфаркта из-за того, что сосуды поражаются атеросклерозом. В дальнейшем была выявлена связь и у тех, кто страдает от хронических гингивитов (воспаление десен).Бактерии атакуютНо какая связь между воспаленными деснами, парадонтом и сосудами, пораженными атеросклерозом? Дело в том, что при совокупности факторов:общего иммунного статуса,наличия общих соматических заболеваний,генетической предрасположенностии неудовлетворительного состояния гигиены ротовой полости,происходит воспаление тканей, окружающих зуб и развитие парадонтита.В составе патогенной микрофлоры, которая вызывает это воспаление, содержатся грам-отрицательные бактерии, которые были обнаружены в ходе эксперимента внутри атеросклеротических бляшек этого же человека. Из чего учеными был сделан вывод, что эти самые бактерии, которые повреждают десны и окружающие ткани зубов, могут навредить и всему телу. Они выходят из состава биопленки зубодесневой борозды, затем начинают распространяться по организму внутри клеток-переносчиков. В результате, путешествуя по сосудам человека, они приводят к различным патологическим процессам, в том числе к атеросклерозу.Не только десныКонечно, если человек в целом здоров, и у него есть только проблемы с деснами, вероятность развития атеросклероза и его смертельных осложнений не так велика. Но ведь с пародонтитами и гингивитами чаще сталкиваются те люди, у которых уже полно других заболеваний (и иммунитет их снижен).Врачу-кардиологу очень важен системный подход к обследованию человека, который имеет атеросклероз и проблемы с зубами и другими органами. Так как заболевания сердечно-сосудистой системы зачастую провоцируются не одним, а многими, причудливо комбинирующимися между собой факторами.На этапе профилактики предотвращение атеросклероза и проблем с зубами гораздо проще, чем борьба с серьезными последствиями.А потому высока вероятность, что осмотр у врача-стоматолога станет одним из пунктов обязательного медицинского обследования у пациентов с высоким риском развития атеросклероза, ишемических заболеваний органов, инсульта и других болезней.