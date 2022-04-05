Дан прогноз по заболеваемости COVID-19 в России летом

Летом в России ожидается затишье по ситуации с коронавирусом. Такой прогноз по заболеваемости COVID-19 дал врач-иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков.«Сейчас я не вижу того "конкурента" [омикрон-штамма], который может летом вызвать всплеск заболеваемости. Это не значит, что его нет, но пока он не проявился. Если и будет рост, то он должен быть раньше лета»,— сказал специалист.По его словам, из-за ослабления коллективного иммунитета к коронавирусу в России стоит ожидать всплеск заболеваемости COVID-19 осенью. Возможное ухудшение эпидемиологической обстановки также может быть связано с окончанием сезона отпусков и началом учебного года. При этом основной причиной начала волны коронавируса будет новый штамм, уверен иммунолог.