Дан прогноз по заболеваемости COVID-19 в России летом
«Сейчас я не вижу того "конкурента" [омикрон-штамма], который может летом вызвать всплеск заболеваемости. Это не значит, что его нет, но пока он не проявился. Если и будет рост, то он должен быть раньше лета»,— сказал специалист.
По его словам, из-за ослабления коллективного иммунитета к коронавирусу в России стоит ожидать всплеск заболеваемости COVID-19 осенью. Возможное ухудшение эпидемиологической обстановки также может быть связано с окончанием сезона отпусков и началом учебного года. При этом основной причиной начала волны коронавируса будет новый штамм, уверен иммунолог.
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