Ученые выяснили, на какой плите лучше готовить еду

Международная группа исследователей, изучающих проблемы онкологических заболеваний, обнаружили, что в процессе приготовлении пищи при большой температуре, в воздухе оказываются различные органические соединения, часть из которых обладает сильным канцерогенным эффектом.В первую очередь речь идет о готовке с помощью традиционных газовых плит. В ходе эксперимента исследователи изучили состав воздуха при жарке мяса на различных жирах и приборах. Самые опасные частицы обнаружились при приготовлении стейка на маргарине. Различные альдегиды и амины, некоторые размером менее 100 нм находились в потенциально опасной для человека концентрации.Если одинаковые куски мяса жарили с использованием одного и того же жирового вещества, при прочих равных условиях наиболее вредным был воздух именно возле газовой плиты. К нему добавлялись еще и соединения, выделяющиеся при сгорании топлива.Разумеется, в домашних условиях эти показатели не так существенны. Но у тех, кто по долгу службы проводит возле готовящейся на газу пищи долгое время, такие концентрации могут вызвать опасные последствия для дыхательной системы и всего организма в целом. В зоне риска находятся, например, профессиональные повара.