Витамин А назван витамином долголетия

В течение всей жизни витамины помогают человеку поддерживать здоровье и силу. Неоспорима польза всех витаминов. В ходе нового исследования, учёные выделили витамин, который может помочь сохранить молодость и продлить жизнь.Исследование помогло зафиксировать прямую связь между количеством витамина А в организме человека и продолжительностью жизни. Такие выводы учёные получили после того, как проанализировали данные продуктов внутриклеточного обмена веществ, которые подлежат распаду и удалению. Отмечается, что это исследование ставит под сомнение прошлое, которое утверждало, что на продолжительность жизни влияет количестве витамином С и Е в организме человека.По словам специалистов, употребление продуктов и добавок с содержанием витамина А способствует сохранению нормального функционирования клеток, способствуя нормальному развитию лимфоцитов. Витамин А также может помочь омолодить кожу, сохранить здоровье дыхательной, нервной и пищеварительной систем. Помимо этого, витамин А оказывает огромное влияние на сохранение зрения.Специалисты утверждают, что витамин А играет важную роль в продлении жизненного срока человека. Отмечается, что нет разницы в том, каким путем он попадает в организм, с добавками или продуктами питания. Среди продуктов с наибольшим содержанием этого витамина выделяют: сухие ягоды шиповника, печень морских рыб, куриный яичный желток, сладкий болгарский перец, капуста, листовая зелень, яблоки, мандарины и другие продукты.