Бессонница увеличивает риск диабета второго типа

Наличие бессонницы является фактором риска развития диабета второго типа. К такому выводу пришли британские исследователи, наблюдая более чем за 336 000 человек.Учёные из Бристольской медицинской школы установили, что наличие бессонницы может увеличить риск опасного метаболического расстройства - диабета второго типа. Так, у имевших проблемы с погружением в сон людей отмечался более высокий уровень сахара в крови, по сравнению с теми, у кого таких проблем не возникало. Результаты этого исследования позволяют предположить, что недостаточная продолжительность сна вызывает скачки глюкозы в крови и может играть прямую роль в деле развития диабета второго типа.С каждым годом количество жертв диабета на нашей планете увеличивается. Конкретно диабет второго типа, как правило, провоцируется большими объёмами лишнего веса и низкой физической активностью. Хотя заболевание неизлечимо, человек за счёт изменений в образе жизни может добиться заметного снижения уровня сахара в крови и контроля над этим показателем. Полученные британскими учёными выводы показывают, что эффективное лечение бессонницы может привести к предотвращению сотен тысяч случаев диабета, если учесть распространение этого расстройства сна на нашей планете.В настоящее время бессонницу лечат с помощью когнитивно-поведенческой терапии и фармацевтических методов вроде специальных снотворных таблеток. Также применяется методика с использованием гормона мелатонина, если все прочие варианты не работают. Предыдущие исследования тоже связывали бессонницу и более поздний отход ко сну с повышенным риском диабета второго типа, но теперь удалось установить, является ли эта связь случайной, и насколько нехватка сна воздействует на показатели сахара в крови.