Куркуму начали использовать для выращивания сосудов

Биоинженеры из Калифорнийского университета в Риверсайде (США) нашли применение соединению из куркумы, которое планируют применять для выращивания кровеносных сосудов и других тканей. Результаты исследования опубликованы в ACS Applied Materials and Interfaces.

Ярко-желтое химическое вещество куркумин, которые в промышленности используют в качестве красителя, обладает противовоспалительными и антиоксидантными свойствами и, кроме того, подавляет ангиогенез при злокачественных опухолях. Новая работа ученых выявила, что при его применении совместно с магнитными гидрогелями в культуре стволовых клеток соединение способствует секреции сосудистого эндотелиального фактора роста или VEGF, который помогает расти сосудистым тканям.
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