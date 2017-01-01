Исследование для гипертоников: диета с апельсиновым соком снижает показатели давления

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Гипертония — распространенное во всем мире сердечно-сосудистое заболевание, связанное с повышенным артериальным давлением. Если ее не лечить, не контролировать, это приводит к тяжелым последствиям, таким как инсульт, инфаркт, инвалидность и даже летальный исход.Важно знать, какие симптомы сопровождают заболевание, уметь вовремя их распознать и купировать болезнь на первых стадиях.Национальная служба здравоохранения Великобритании опубликовала результаты исследования, в которых говорится, что показатель 140/90 мм рт. ст. уже считается повышенным давлением.Отметим, что нормы давления были пересмотрены в 2017 году и сегодня цифры выше 119/79 уже считаются началом гипертонии (предгипертония).Терапию может назначать только врач, однако пациенты, которые соблюдают несколько правил, связанных с образом жизни, успешно держат давление под контролем, если ситуация не зашла слишком далеко.Одна из работ медиков на эту тему связана с влиянием натурального (то есть свежевыжатого) апельсинового сока (фреша) на показатели артериального давления. Публикация опубликована в Европейском журнале питания.159 участников получали либо плацебо, либо напиток, содержащий натуральный гесперидин. Гесперидин — гликозид флаванона, содержащийся в цитрусовых. Название происходит от слова «гесперидиум», обозначающего фрукты, производимые цитрусовыми деревьями.Выяснилось, что у тех, кто пил 500 мл апельсинового сока в день, наблюдалось снижение систолического артериального давления.Систолическое давление (первая цифра) — давление крови, регистрируемое в камерах сердца и в артериях при сокращении сердечной мышцы (систолы). Диастолическое – давление крови на стенки сосудов в момент, когда сердце наполняется и отдыхает между ударами.Исследование продолжалось 12 недель, при этом были задокументированы краткосрочные и долгосрочные преимущества употребления апельсинового сока.Снижение систолического артериального давления было «дозозависимым» от содержания гесперидина.Исследователи пришли к выводу, что гесперидин в апельсиновом соке снижает систолическое кровяное давление после «длительного употребления», но иногда и после однократной дозы.Таким образом, употребление натурального апельсинового сока без добавления сахара и чего-либо еще может быть идеальным средством для контроля артериального давления у людей с предгипертонией.Предгипертония — также известная как гипертония первой стадии — означает, что показания систолического артериального давления находятся в диапазоне от 120 мм рт.ст. до 139 мм рт.ст. Коррекция образа жизни является ключевой на этом этапе для предотвращения развития болезни.Свежевыжатые соки содержат много сахара, поэтому они противопоказаны диабетикам. Фреши также оказывают негативное влияние на эмаль зубов. Чтобы его снизить, пить сок нужно через трубочку. Могут быть противопоказаны при заболеваниях ЖКТ. Сильный аллерген.