Американские диетологи рассказали о правильном употреблении круп

Учеными США было проведено исследование, в котором участвовали добровольцы. Подробно изучив их рацион, диетологи разделили их на две группы, которым назначили разную диету. Первые оставили свой рацион в привычном виде, употребляя обработанные зерновые культуры в качестве углеводов.Участникам второй группы заменили крупы на аналоги, но не прошедшие такую серьезную переработку. Две недели люди питались таким образом, после чего было оценено их состояние здоровья с помощью различных анализов.Оказалось, что у второй группы, питавшейся в основном цельнозерновыми крупами, общее состояние здоровья было лучше. А более подробное обследование показало, что в их кишечнике больше полезных бактерий, помогающих в усвоении пищи. Во второй же группе микробиом кишечника был другой – у них было больше провоцирующих воспаления микроорганизмов.В дополнение к этому, рацион с увеличением цельнозерновых продуктов содержал немного меньше калорий, а сытость от порций держалась дольше. Следовательно, люди не переедали, что помогло им немного сбросить лишний вес.Это исследование доказывает, что правильнее и здоровее употреблять крупы, которые прошли меньшую обработку.