Вы принимаете их неправильно: невролог Алмазов объяснил, почему не помогают обезболивающие

Болит спина или ноет зуб, но таблетки не помогают — почему так может быть? Неправильные лекарства или неверный подход к лечению? Почему не работают «обезболы»? На вопросы «Доктора Питера» ответил врач-невролог.Обычно, если заболела голова, разнылся зуб или тянет спину, мы идем в аптеку и просим «какое-нибудь» обезболивающее лекарство. Правда, потратив немалые деньги, потом можем возмутиться — а почему оно не помогает? Может, пить надо подольше или побольше? На актуальные вопросы об обезболивающих препаратах ответил врач-невролог.Как правильно принимать обезболивающие препараты?- Существуют различные группы обезболивающих, — объясняет врач-невролог Кирилл Алмазов. — К этой группе лекарств относятся:противовоспалительные препараты,спазмолитические лекарства,анальгетики, включая наркотические,анестетики — местные обезболивающие, используемые хирургами и стоматологами.Сегодня в аптеках представлен широкий ассортимент обезболивающих препаратов. При этом, за исключением наркотических анальгетиков, большинство их них продается без рецепта. Негативным последствием такой доступности становится неконтролируемый и нецеленаправленный прием таких препаратов.Зачастую люди занимаются самолечением, не задумываясь о том, подходит ли им конкретное лекарство или нет.Так, некоторые пациенты любят лечить но-шпой головную боль, хотя этот препарат является спазмолитиком и совершенно не предназначен для купирования такого типа боли. С точки зрения невралгии лечить головную боль обезболивающими в принципе не очень правильно.Дело в том, что существует множество разных видов головных болей, для каждого из которых используют свой тип лечения.Нельзя пить обезболивающие и при острой боли в животе. Это может ввести врача в заблуждение, затруднить и отсрочить диагностирование аппендицита.Почему обезболивающие могут не действовать?- Чаще всего обезболивающие не действуют из-за неправильного назначения. Например, когда человек самостоятельно прописывает себе лекарство, не учитывая ни особенности своего организма, ни наличие сопутствующих заболеваний.При самолечении легко ошибиться с правильной дозировкой и способом применения препарата. Это тоже немаловажный момент.Так, внутримышечные инъекции обезболивающего действуют гораздо быстрее, чем прием лекарства в форме таблеток. Поэтому подбирать и назначать лекарство всегда должен только врач.Нужно ли пить обезболивающее повторно, если оно не подействовало?- Если обезболивающее не подействовало с первого раза, повторно пить этот же препарат не следует. Лучше обратиться к лечащему врачу, а если боль острая — за неотложной медицинской помощью.Что будет, если слишком часто пить обезболивающее?- Бесконтрольный и частный прием обезболивающих препаратов может спровоцировать лекарственно-индуцированную головную боль. Это достаточно серьезное и неприятное состояние, требующее лечения в стационаре.При лекарственно-индуцированной головной боли пациентам рекомендуют полностью отказаться от приема таблеток, а для снятия болей на фоне отмены препаратов используют капельницы.Кроме того, злоупотребление анальгетиками и противовоспалительными препаратами негативно влияет на организм в целом — может развиться осложнение вплоть до токсического повреждения печени или образования язвы желудка.Ранее невролог Черненко рассказал, что если у вас нет возможности обратиться к врачу, если что-то заболело, то можно принимать нестероидные противовоспалительные препараты — строго после еды.- Если не болит — пить не нужно, — рекомендует Валерий Черненко. — Принимают такие препараты 1-2 раза в день, но ограничение по времени — неделя.Если легче не становится — значит, что-то серьезное, смысла дальше пить таблетки нет, нужно показаться доктору, который выяснит, в чем проблема.Ученые из Эдинбурга выяснили, что парацетамол — один из самых известных препаратов, который принимают и как обезболивающее, может увеличивать риск развития заболеваний сердца и инсульта у гипертоников.Исследователи советуют пациентам, которые долгое время пользуются этим обезболивающим, выбирать самую низкую эффективную дозу в течение как можно более короткого времени.