Всем известный витамин — лучшее средство от раздражительности и нервозности
Видимо, с вами что-то произошло, когда вы еще находились в утробе матери. Наверное, Матушка Природа слегла в постель с насморком и попросила своего кузена присмотреть за вашим развитием, а он перепутал какие-то провода в вашем мозге. В результате вы родились с нарушениями нервной системы. Врачи отнесли вас к особому "нервному типу", словосочетание конечно зловещее, но выживать в этом жестоком мире как то надо. В попытках исправить проблему вы перепробовали чуть ли не каждое безрецептурное лекарство от раздражительности, вы испробовали и все народные средства, но всё бесполезно.
Витамин C от бессонницы и раздражительности
Теперь бразильские врачи предлагают вам поэкспериментировать с чем-то новым, но в отличие от большинства средств, которые вы уже попробовали, это безопасно и недорого. Речь идет о всем нам хорошо знакомом витамине C.
Мы знаем, что центральная нервная система регулирует работу всего организма и при малейших сбоях в её работе возникают отклонения в функционировании других органов. Бразильские врачи искали средство простое и эффективное, и исходили из того, что витамин С способствует усвоению множества веществ, необходимых для полноценной жизнедеятельности человека.
Суть эксперимента
Ученые предложили 142 женщинам поучаствовать в рандомизированном эксперименте с двойным контролем и использованием плацебо. Они опросили добровольцев с использованием State-Trait Anxiety Inventory (STAI) и Visual Analog Mood Scale (VAMS), чтобы определить их тип личности. В результате участницы распределились на две группы: 75% из них оказались в группе людей с низким и умеренным уровнем нервозности, а другие 25% попали в группу "высоконервозных". Затем все участницы эксперимента приняли 1000 мг витамина C или плацебо и через два часа были опрошены повторно.
Результаты эксперимента
Прием витамина C не оказал никакого эффекта на группу низко/умеренно нервозных дам, зато группа "высокой нервозности" сообщила об ослаблении раздражительности после приема пищевой добавки. Исследователи пока не знают, как это работает, но они не упомянули о зловещем кортизоле, как о возможной причине.
Исследователи склонны думать, что озабоченный мозг - это воспаленный мозг, а витамин C способен "потушить этот пожар", запуская механизм восстановления спокойствия.
Бразильские ученые остались довольны результатами эксперимента, заключив, что "они получили первое доказательство быстрого успокоительного эффекта аскорбиновой кислоты на индивидуумов с высокой нервозностью".
Что это нам дает?
Хотя традиционные успокоительные рецептурные препараты работают довольно хорошо, они как правило подавляют ментальную и физическую производительность, одновременно понижая сексуальный драйв и вызывая набор веса - тем самым добавляя вам ещё пару серьезных поводов для беспокойства за свое здоровье.
Было бы очень хорошо, если бы рецептурные успокоительные препараты могли быть заменены (или хотя бы уменьшены в дозах) таким простым средством от раздражительности и нервозности, как витамин C. Во всяком случае вы можете легко и безопасно поэкспериментировать с ним в домашних условиях.
Ведь витамин С давно и хорошо изучен, его польза для здоровья доказана и неоспорима. Это и защита от инфекций, и правильное усвоение организмом железа, и сложнейшая цепочка синтеза коллагена, а в результате здоровые кровеносные сосуды и суставно-связочный аппарат.
Какие еще витамины будут полезны, если нервная система даёт сбой? Многочисленные витамины группы В.
Например, Тиамин (В1) отвечает за восстановление нейронов, стимулирует мозговую деятельность, способствует снижению излишней эмоциональности.
Рибофлавин (В2) участвует в построении нервных клеток. При его дефиците пациенты нередко страдают от регулярных головных болей.
Витамин А (ретинол) - называют витамином эмоциональной стабильности, его прием помогает замедлить процессы старения и отмирания клеток, он же играет важную роль в нормализации режима сна.
Витамин Е (токоферол) - симптомы его дефицита проявляются в виде постоянной усталости, апатии, ухудшения памяти, появляются вспыльчивость и частые смены настроения. Дополнительный прием витамина Е поможет предотвратить развитие наследственных трансформаций в мозге.
Витамин Д (кальциферол) - противостоит образованию атеросклеротических бляшек в сосудах, а кроме того, способствует усвоению кальция и фосфора. В больших количествах кальциферол содержится в рыбьем жире, икре, сливочном масле и яйцах.
Помимо витаминов активное воздействие на нервную систему оказывает ряд микроэлементов - магний, селен, цинк, марганец. Кстати, совсем небольшое количество обычного миндаля позволит вам получить нужную дневную норму магния, цинка и витаминов Е и В2. Употребляя морепродукты, вы обеспечите организм жирными кислотами омега-3, йодом и цинком. И конечно же, включите в свой рацион зеленый чай, этот напиток давно известен своим антистрессовым воздействием.
Но вернемся к герою этой статьи - витамину С. Итак, примите 1000 мг витамина C, когда ощущаете нервозность или точно знаете, что ситуация, в которой вам скоро предстоит оказаться, обещает неприятные ощущения. Это может сработать, но даже если не сработает, то самое худшее, что случится, - вы укрепите свою иммунную систему.
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