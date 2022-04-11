Сухое растирание щеткой укрепит сосуды и оздоровит весь организм

Растирания можно проводить как сухими, так и влажными щетками. Из-за удобства применения щеточный массаж является одной из важнейших профилактических мер для сохранения здоровья.В случае болезни он с большим успехом применяется при многих нарушениях сердечно-сосудистой системы, кожных болезнях и некоторых формах ревматизма. Особенно интенсивный щеточный массаж может способствовать повышению защитной функции в отношении инфекций.Существуют и другие гидротерапевтические меры, которые можно разумно сочетать с щеточными растираниями тела. Так, например, щеточный массаж, проведенный во время сауны, повышает возбуждающее действие горячего воздуха и одновременно улучшает адаптационную способность кровообращения. Растирание сухими щетками до обмываний или обтираний способствует протеканию реакции на последующий температурный раздражитель.Поскольку растирание щетками сопряжено с усиленным образованием веществ, влияющих на сосуды, то людям с повышенной нервной возбудимостью следует обращаться с ними осторожно. Во избежание расстройств сна лучше отказаться от растираний щетками в вечернее время.Растирание сухими щеткамиРастирание щетками обычной продолжительности (8-10 мин) по силе воздействия относится к малой гидротерапии. Однако, в отдельных случаях для того чтобы добиться сильного возбуждения дериватов кожи, длительность процедуры доводят до 35-40 мин.Интенсивность раздражения можно регулировать не только силой давления на щетки и длительностью растирания, но также и применением соответствующих щеток. Каждый должен опробовать не себе и выбрать щетку такой жесткости, которая для него лучше всего подходит. Предпочтительнее пользоваться щетками с натуральной щетиной, так как искусственные волокна обычно меняют свои свойства по мере употребления.Для постельных больных данное растирание проводится в таком же порядке, как и обмывания. Больной лежит на койке обнаженный, накрытый одеялом. Открытым оставляют лишь участок тела, предназначенный для обработки. Начинают с растирания голени, по которой проводят обеими щетками с соответствующим давлением, совершая ритмические возвратно-поступательные движения.При этом стараются растирать так, чтобы давление щеток на все обрабатываемые участки было по возможности равномерным. Во время растирания следует избегать чувствительные области варикозного расширения вен (рис. 2).После голени следует основательно растереть подошвы и тыльную часть стопы, затем круговыми движениями растереть лодыжки. После растирания бедра со всех сторон ногу вновь накрывают одеялом и соответствующим образом приступают к растиранию одноименной руки.После растирания всех конечностей больной принимает положение сидя для растирания спины. Щетками проводят большими движениями несколько раз от затылка через мышцы плечевого пояса к плечам. Далее следует обширное растирание позвоночника вверх и вниз, затем вдоль ребер по направлению в сторону и вперед. В области выше бедер следует совершать овальные движения щетками в обе стороны. Если больной не в состоянии сидеть, то спину можно растирать, положив его на бок.Переднюю часть туловища растирают круговыми движениями от плеч, грудных сосков и далее в обе стороны вдоль ребер, постепенно уменьшая давление щеток. Еще ниже движения следует ориентировать по реберным дугам как по направляющим линиям, чтобы от них растирать с обеих сторон по направлению к симфизу.После этого растирается живот большими кругообразными движениями, проходящими приблизительно вдоль толстой кишки.Самостоятельное проведение щеточного массажа при отсутствии каких-либо нарушений двигательного аппарата лучше всего начинать в положении стоя.Рекомендуется следующая последовательность: сначала растирают голени двумя щетками, при этом растираемую ногу можно поставить на табуретку. Затем растирание проводят в положении сидя, начиная с ног, включая подошвы и лодыжки.Далее растирают коленные суставы, бедра, область таза и крестца, правую руку, левую руку, включая кисти, и круговыми движениями область плечевых суставов. После этого с помощью одной щетки растирают переднюю часть туловища.Растирание сухими щетками, прикрепленными к массажной перчаткеРастирание затылка и задней части шеи. На эти области растирание действует особенно благотворноДля большей эффективности при массаже спины лучше всего подходят пояса с пришитыми к ним щетками (см. рис. 5). Пользуясь таким поясом и держа его наискось сначала через одно, потом через другое плечо, можно с успехом растереть все участки спины.Растирание спины с помощью щеточного поясаВЛАЖНЫЕ РАСТИРАНИЯ щетками можно проводить с помощью сосуда с горячей водой или душа. В первом случае необходимы следующие принадлежности:1 миска с горячей водой,1 миска с холодной водой,2 щетки,1 полотенце для последующего холодного обмывания,1 полотенце,1 коврик для ног или деревянная решетка.Щетки смачивают многократно в горячей воде во время растирания всего тела. Очень хорошо проводить данную процедуру, стоя в теплой воде, для чего большой таз или ванна наполняются водой на 5 см. Больной, стоя в этой воде, может в ней же смачивать свои щетки. Рядом необходимо иметь под рукой миску с холодной водой для холодного обмывания. В конце следует растереться сухим полотенцем (рис. 6).Растирание влажными щетками, стоя в ванне с водойЕсли в вашем распоряжении имеется теплый душ, то встаньте в ванну, закройте отверстие для стока, чтобы во время процедуры набралось немного теплой воды. Начинайте растирание в той последовательности, как указано выше, держа в одной руке сетку душа, а в другой - щетку. В конце проводят кратковременный холодный душ и растирание сухим полотенцем.Такое растирание щетками под душем рекомендуется в качестве местной обработки спины. Оно проводится во второй половине дня. У больных, страдающих спондилоартритом и спондилитом, этот вид растирания создает чувство свежести, способствует расслаблению мышц и снижает боль.Растирание спины под душемБольной садится обнаженным на доску, положенную поперек ванны, или на поставленную прямо в воду табуретку. Помощник, держа сетку душа в левой руке, постоянно поливает водой от правого плеча через шею на левое плечо и обратно. При этом он систематически растирает щетками шею, плечи и спину больного, совершая рукой длинные плавные движения (рис. 7). Заканчивается процедура коротким холодным душем и растиранием сухим полотенцем.