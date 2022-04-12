Избыточный вес у населения связали с особенностями городской застройки

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Городское население начала активно прибавлять в весе с середины 80х годов прошлого века. Рост этот стал настолько стремительный, что невозможно объяснить его лишь пищевыми привычками. Поэтому группа новозеландских исследователей решила детальнее изучить, как на лишний вес влияет среда обитания.Ученые разработали специальный индекс, который указывает, насколько населенный пункт благоприятен для здорового образа жизни. К отрицательным факторам отнесли наличие точек питания, в том числе фастфуда и магазинов по продаже спиртного, общую загазованность воздуха, недостаток мест для спорта.В число положительных вошли: возможность передвигаться без автомобиля, доступность парков и спортивных центров. В результате выяснилась четкая зависимость телосложения от места обитания.В новой Зеландии ожирением страдает значительное количество взрослых, почти треть населения. Распределение при этом неравномерное. Жители районов с преобладанием позитивных факторов страдают от лишнего веса в два раза реже, чем их соседи.Ученые рекомендуют разрабатывать градостроительные нормы исходя из открывшихся обстоятельств, чтобы людям было легче и проще вести нормальный образ жизни.