Избыточный вес у населения связали с особенностями городской застройки
Ученые разработали специальный индекс, который указывает, насколько населенный пункт благоприятен для здорового образа жизни. К отрицательным факторам отнесли наличие точек питания, в том числе фастфуда и магазинов по продаже спиртного, общую загазованность воздуха, недостаток мест для спорта.
В число положительных вошли: возможность передвигаться без автомобиля, доступность парков и спортивных центров. В результате выяснилась четкая зависимость телосложения от места обитания.
В новой Зеландии ожирением страдает значительное количество взрослых, почти треть населения. Распределение при этом неравномерное. Жители районов с преобладанием позитивных факторов страдают от лишнего веса в два раза реже, чем их соседи.
Ученые рекомендуют разрабатывать градостроительные нормы исходя из открывшихся обстоятельств, чтобы людям было легче и проще вести нормальный образ жизни.
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