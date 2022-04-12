Не только гречка: медики назвали полезные недооцененные крупы

Некоторые полезные крупы являются недооцененными, и россиянам следовало бы чаще включать их в свой рацион, считают в Роскачестве.Специалисты ведомства напомнили, что гречка, столь востребованная в России, является далеко не единственной крупой, которую можно использовать для приготовления питательных и полезных домашних блюд. Медики советуют внимательнее присмотреться к другим крупам, которые, по их мнению, являются незаслуженно недооцененными.«Существуют некоторые виды круп, польза которых зачастую недооценивается: пшено (пшенная крупа), перловка, полба, ячневая крупа», - констатируют медики.Пшено. Есть пшеннную крупу могут даже те, кто не переносит глютен – этот растительный белок отсутствует в пшенке.«Блюда из нее улучшают работу иммунной системы, повышают сопротивляемость организма вирусам и болезням», - заявил нутрициолог Марина Бессонова.Полба. Содержит обширный ряд витаминов (например, таких как витамины К, Е, РР, группы В), а также отличается очень высоким содержанием белка и аминокислот, необходимых для сохранения крепкого здоровья. Употребление полбы также способствует хорошему иммунитету, помимо того, благодаря витаминам группы В, она благоприятно сказывается на состоянии нервной системы.Ячневая крупа. Отличается высоким содержанием клетчатки и низким гликемическим индексом, большим количеством минерала калия, в котором нуждается сосудистая система и сердце.«Ячневая крупа благотворно влияет на сердечно-сосудистую систему, укрепляет сосуды, повышая их эластичность», - заметила Марина Бессонова.Перловка. Благодаря обильному содержанию клетчатки она хорошо насыщает, а также препятствует всасыванию в кровь сахара и холестерина, обеспечивая профилактику их высоких уровней. Также в перловой крупе содержится много витаминов группы В, что делает крепче нервы, улучшает устойчивость к стрессу.