Почти половина земного населения страдает от головных болей

Норвежские эпидемиологи обобщили гигантский объем данных, собираемый врачами на протяжении пятидесяти лет. Выяснилось, что около 50 % людей ежегодно мучаются от головной боли, причем среди них встречаются частые случаи мигрени – 14 % и более, чем 26% головной боли от напряжения.Ученые считают, что делать громкие утверждения пока рано. Во-первых, надо составить выборку по странам, чтобы понять зависимость от уровня жизни населения. Во-вторых, очень большое увеличение случаев в последние годы, скорее всего, связано с улучшениями методов диагностики.Тем не менее, остается проблема увеличивающихся жалоб на головную боль у населения городов, а также в целом в более развитых странах. Пока неизвестно, связано ли это с экологическими факторами, или тоже вопрос в доступности качественной медицинской помощи.Но пока, по расчетам автора ежедневно у каждого шестого жителя Земли сильнее или слабее болит голова. А у женщин мигрень занимает одно из первых мест в списке причин ранней инвалидности. Необходимо работать над этой проблемой неврологам всего мира. Возможно, собранная база для исследования поможет в разработке новых методов лечения и профилактики этого недуга.