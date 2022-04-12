Регулярная езда на велосипеде помогает бороться с преждевременным старением

Болезнью ускоренного старения называется проявления генетической дистрофии мышц. Люди, страдающие от этого заболевания, испытывают постепенную дегенерацию мышц. Бороться с этим помогают определенные физические упражнения.Канадские исследователи из Университета Макмастера провели научную работу, в ходе которой они решили проверить, помогает ли таким людям езда на велосипеде. И если да, то какими механизмами это обусловлено. Оказалось, от велосипедной езды укрепляются самые пострадавшие, скелетные мышцы. А вслед за ними начинают лучше себя проявлять остальные.В исследовании приняли участие 11 человек, страдающих от этого заболевания. Результат показал, что у них наблюдалась потеря жировых отложений и небольшой прирост мышечной массы. Кроме того, заметно улучшилась общее физическое состояние людей. Это ученые установили, когда после 12 недель физической нагрузки, испытуемые смогли пройти за то же время большее расстояние.Руководитель исследования, профессор Тарнапольский рассказал, что это исследование очень важно, так как некоторые врачи ограничивают активность таких пациентов, чтобы избежать осложнений. А ситуация обратная – миотоническая дистрофия требует умеренных нагрузок, чтобы замедлить дегенеративные процессы.