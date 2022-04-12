Снизить высокое давление можно, уменьшив количество соли: сколько употреблять

Сократив ежедневное потребление соли, можно снизить высокое артериальное давление в течение нескольких недель.Повышенное кровяное давление может привести к серьезным заболеваниям, таким как сердечные аномалии или инсульт. Гипертония обычно диагностируется, когда артериальное давление человека превышает показатель 140 на 90. По данным Blood Pressure UK, одним из факторов гипертонии, которым может управлять сам человек, является потребление соли.«Сокращение количества потребляемой соли является одним из самых простых способов снизить кровяное давление», - констатируют специалисты.Медики объясняют, что соль заставляет ткани тела удерживать воду. В свою очередь, лишняя вода в крови означает дополнительное воздействие на стенки кровеносных сосудов, повышающее кровяное давление. Если у человека уже имеется высокое кровяное давление, слишком много съедаемой соли может повысить его еще больше – это будет означать, что принимаемые им гипотензивные лекарства не сработают должным образом.В свою очередь, снижение потребления натрия может изменить ситуацию с высоким давление на удивление быстро, за недели.Сколько соли рекомендуется употреблять ежедневно?Эксперты уточняют, что взрослые люди должны съедать не более 6 граммов соли в день (2,4 г натрия) – около одной чайной ложки. Людям с гипертонией не рекомендуется употреблять более 3,5 граммов соли за день. Врачи советуют проверять уровень натрия в пакетированных продуктах и контролировать количество соли, добавляемой в домашние блюда. Специалисты подчеркивают: соль часто бывает скрытым ингредиентом, особенно в расфасованных продуктах. Статистически около 75 процентов соли, которую мы едим, содержится в повседневных продуктах из магазина, таких как хлеб, хлопья для завтрака, полуфабрикаты, готовые замороженные блюда, майонез и другие соусы, колбаса и сосиски.Ученые напоминают, что высокое кровяное давление часто не имеет заметных внешне симптомов, из-за чего его называют «тихим убийцей». Если кровяное давление не контролируется, это может привести к сердечным приступам или инсульту, повышенному риску аневризм, сердечной недостаточности, ослаблению и сужению кровеносных сосудов, особенно вокруг почек, а также сужению или разрыву кровеносных сосудов в глазах, способных привести к при потере зрения.