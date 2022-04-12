Обработанное мясо является причиной хандры и усталости
Автор исследования заявляет, что это самое первое, начальное изучение таких продуктов. Требуется большая выборка и более длительные сроки наблюдения, чтобы доказать эту теорию. Пока же, участники эксперимента, молодые люди от 25 до 35 лет сообщают об одном симптому – чувстве общей усталости. Объединяют этих людей только их пищевые предпочтения. То есть связь уже установлена, но как именно она работает – ученым пока не понятно.
Диетолог, комментировавший эту работу, сообщил журналу Nutrients, что иногда можно употреблять в пищу переработанное мясо. Но до сих пор не установлено точно, существует ли для этого безопасная норма.
В любом случае – отказ от полуфабрикатов в пользу свежих овощей и фруктов принесет массу хорошего в весь организм, начиная от органов ЖКТ и их микробиомом и заканчивая сердечно-сосудистой системой. В совокупности здоровая еда принесет при меньших калориях намного больше жизненной энергии.
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