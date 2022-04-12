СИЯЮЩАЯ КОЖА за 3 дня!

Как всего за три дня улучшить состояние своей кожи без дорогих салонных процедур?Всем хочется быть красивыми и неотразимыми уже сейчас!Как всего за три дня улучшить состояние своей кожи без дорогих салонных процедур?Начните с пищевой соды: 1 ч. л. разведите в 200 мл воды комнатной температуры и обильно оросите этим раствором уши, лицо, шею спереди и сзади. В течение 1 часа проделывайте эту процедуру 2-3 раза.Потом разведите 1 ч. л. морской соли в стакане уже теплой воды (23-25 С), нанесите на лицо и шею «соляную решетку» ваткой или мягкой кисточкой и оставьте минут на 20-25.За это время сделайте «заливку» для своего лица, шеи и декольте: 1 ч. л. рапсового или льняного масла смешайте с 1/3 ч. л. яблочного уксуса.Умойтесь после «соляной решетки» и дождитесь естественного высыхания кожи. Протрите лицо, шею и зону декольте этой «заливкой» 2-3 раза в течение 1 часа. После этого снимите маску бумажной салфеткой.Перед сном на 20-30 минут нанесите на лицо, шею и декольте тыквенно-сметанный крем: смешать 1 ст. л. тыквенного пюре и 1 ч. л. 10-15% сметаны.Через три дня таких процедур ваша кожа станет сияющей.А для того чтобы улучшить кожу стоп, используйте вот такой рецепт: смешайте 0,5 л огуречного рассола с 2 ст. л. меда, тщательно смочите в них х/б носки и наденьте их на ноги.Побудьте так 1,5 -2 часа. Лучшего скраба для кожи стоп пока не открыли.