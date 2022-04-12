Нехватка сна провоцирует ожирение внутренних органов

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Если каждую ночь вы получаете менее 4 часов сна, это может стать причиной появления большого количества жира вокруг внутренних органов. А подобное грозит нам серьёзными проблемами с сердцем и почками.Исследователи из Клиники Майо в Рочестере установили, что дефицит сна провоцирует не только усталость в течение дня, но и внутреннее ожирение. По мнению ряда специалистов, оно опасней ожирение внешнего, которое хорошо заметно. Но жертва внутреннего ожирение может выглядеть вполне стройным человеком, хотя в его теле жир постепенно окружает важные органы, что грозит их серьёзнейшей дисфункцией.Нехватка сна приводит к появлению так называемого висцерального жира в животе, который со временем может спровоцировать тяжёлые проблемы для сердца и других органов нашего тела. Выводу этого исследования очень важны, поскольку дефицит сна - это крайне распространённая проблема для большого количества людей в наше время.Скорости современной жизни, использование новых технологий, смартфоны, авралы на работе, социальные сети и тому подобные факторы лишают нас необходимого и адекватного количества ночного отдыха. Накопление жира вокруг внутренних органов подрывает их нормальную работу, это связано с диабетом второго типа и другими очень серьёзными нарушениями.