Признаки паразитов в организме

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Паразиты необыкновенно живучи. Они например, могут годами ожидать своего "хозяина", находясь в стадии яйца или личинки. Попадая в организм, то есть благоприятную для жизнедеятельности среду, паразиты входят в активную фазу существования, нанося вред здоровью человека.Жители всего Земного шара страдают от паразитарных инфекций. Специалисты считают, что около 90% населения стран с высоким уровнем развития инфицированы теми или иными паразитами человека. Необходимо знать пути заражения паразитами и симптомы их наличия в организме, чтобы избежать вероятных осложнений со здоровьем.Симптомы паразитов человекаРазвитие туризма во всем мире является предпосылкой для беспрепятственной миграции широкого спектра паразитов. Кроме того, стоит отметить, что в процессе эволюции у этих организмов выработалась высокая стойкость к условиям внешней среды и выживаемость.Где можно «подхватить» паразитовПаразиты поджидают своего нового "хозяина" на самых разных поверхностях, в раковинах, умывальниках, туалетах, природных водоёмах.Простейшие паразиты - лямблии широко распространены в детских дошкольных учреждениях: ими можно заразить ребенка при элементарной смене памперсов и/или при нарушениях в соблюдении санитарных правил.Велик риск заразиться гельминтами (глистами) в точках общественного питания.Уровень заведения не гарантирует 100% защиты от инфицирования. Паразиты проникают в организм человека вместе с сырой рыбой (суши), недожаренным мясом (свининой), с недостаточно хорошо вымытыми овощами, фруктами, зеленью.Приготовление пищи в микроволновых печах имеет вероятность распространения паразитарной инфекции: в микроволновке еда разогревается неравномерно. В крайнем случае следует эксплуатировать данную печь в целях разогрева, но не приготовления блюд.Водопроводная вода является благоприятной средой для всевозможных организмов. А хлорирование не уничтожает лямблий и криптоспоридий.Домашние животные выступают активными распространителями гельминтов (особенно кошки). Если у вас нет домашнего питомца, можно заразиться через почву в парках, песочницах и игровых площадках, ведь там гуляют с собаками.Паразиты без труда находят нас, но мы обнаруживаем их с трудом.Паразиты не всегда могут быть обнаружены посредством простых (анализ кала, ova and parasite test) или современных методов диагностики. Амёбная инфекция, например, фиксируется лишь в 1 из 10 случаев исследования стула.Это значит, что негативный результат анализа на наличие паразитов не гарантирует отсутствие последних.Паразиты маскируются под другие болезниЗа кажущимся синдромом хронической усталости и кандидозом может успешно прятаться лямблиоз;Язвенный колит окажется случаем амёбиаза;Мигрень, депрессия проявляются при токсоплазмозе;Круглые черви выступают патогенетическим фактором аллергии и астмы, атопического дерматита, экземы у младшей возрастной группы;Существует гипотеза связи сахарного диабета 1-го типа с гельминтами (цепнем);Зафиксированы прецеденты излечения от синдрома гиперактивности и дефицита внимания после выведения остриц;Судороги возможны при инфицировании свиным цепнем;Бластоцитоз выступает триггером «прохудившегося кишечника», который, приводит к аутоиммунным нарушениям и пищевой аллергии.Признаки паразитарной инфекцииЗаболевания аутоиммунной природы;Анемия;Проблемы со сном, скрежетание зубами. Паразиты активируются в ночные часы и в фазу полнолуния. Если бессонница дает о себе знать при полнолунии – задумайтесь;Повреждение кожи и слизистых: сыпь, угри, грибок ногтей, экзема, раздражение/зуд кожи и слизистых носа, ушей, глаз, вокруг ануса, пузырьки на нижней губе и слизистой рта;Обгрызание ногтей;Эмоциональная нестабильность: раздражительность, тревожность, депрессия, скачки настроения. Паразиты выделяют нейротоксины.Хроническая усталость;Проблемы с весом: утрата аппетита или, наоборот, сильный аппетит, стремление к сладкому, ожирение, дефицит веса у детей.Эпизодическое повышение температуры тела;Тёмные круги под глазами;Пищевая аллергия. Наиболее часто зафиксирована скрытая аллергия к молочным продуктам;Ночной энурез;Недуги мочеполовой системы: импотенция, эректильная дисфункция, болезни предстательной железы, ПМС и сбри менструального цикла, кисты и миомы, задержка жидкости;Изменение в размерах печени и/или селезёнки;Утрата мышечной массы, мышечная слабость, спазмы, а также онемение верхних и нижних конечностей;Инфекции хронического и рецидивирующего характера: вирусные, бактериальные и грибковая (рецидивирующий кандидоз);Потение по ночам;Неприятный «аромат» тела и запах изо рта.Наиболее яркие симптомы ЖКТ:Излишки слюны,зуд вокруг ануса,проблемы желчного пузыря,изжога, геморрой,газообразование,запоры,диарея,рвота,непереносимость глютена, казеина и лактозы.Характерно чередование запоров и диареи.Тревожными симптомами паразитарного заражения выступают:сидром избыточного бактериального роста,синдром раздражённого кишечника и болезнь воспалённого кишечника.Как видите, установить наличие паразитов в организме не так уж просто. Но определенные тревожные сигналы и состояния должны насторожить вас.