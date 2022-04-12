Признаки паразитов в организме
Жители всего Земного шара страдают от паразитарных инфекций. Специалисты считают, что около 90% населения стран с высоким уровнем развития инфицированы теми или иными паразитами человека. Необходимо знать пути заражения паразитами и симптомы их наличия в организме, чтобы избежать вероятных осложнений со здоровьем.
Симптомы паразитов человека
Развитие туризма во всем мире является предпосылкой для беспрепятственной миграции широкого спектра паразитов. Кроме того, стоит отметить, что в процессе эволюции у этих организмов выработалась высокая стойкость к условиям внешней среды и выживаемость.
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Где можно «подхватить» паразитов
Паразиты поджидают своего нового "хозяина" на самых разных поверхностях, в раковинах, умывальниках, туалетах, природных водоёмах.
Простейшие паразиты - лямблии широко распространены в детских дошкольных учреждениях: ими можно заразить ребенка при элементарной смене памперсов и/или при нарушениях в соблюдении санитарных правил.
Велик риск заразиться гельминтами (глистами) в точках общественного питания.
Уровень заведения не гарантирует 100% защиты от инфицирования. Паразиты проникают в организм человека вместе с сырой рыбой (суши), недожаренным мясом (свининой), с недостаточно хорошо вымытыми овощами, фруктами, зеленью.
Приготовление пищи в микроволновых печах имеет вероятность распространения паразитарной инфекции: в микроволновке еда разогревается неравномерно. В крайнем случае следует эксплуатировать данную печь в целях разогрева, но не приготовления блюд.
Водопроводная вода является благоприятной средой для всевозможных организмов. А хлорирование не уничтожает лямблий и криптоспоридий.
Домашние животные выступают активными распространителями гельминтов (особенно кошки). Если у вас нет домашнего питомца, можно заразиться через почву в парках, песочницах и игровых площадках, ведь там гуляют с собаками.
Паразиты без труда находят нас, но мы обнаруживаем их с трудом.
Паразиты не всегда могут быть обнаружены посредством простых (анализ кала, ova and parasite test) или современных методов диагностики. Амёбная инфекция, например, фиксируется лишь в 1 из 10 случаев исследования стула.
Это значит, что негативный результат анализа на наличие паразитов не гарантирует отсутствие последних.
Паразиты маскируются под другие болезни
За кажущимся синдромом хронической усталости и кандидозом может успешно прятаться лямблиоз;
Язвенный колит окажется случаем амёбиаза;
Мигрень, депрессия проявляются при токсоплазмозе;
Круглые черви выступают патогенетическим фактором аллергии и астмы, атопического дерматита, экземы у младшей возрастной группы;
Существует гипотеза связи сахарного диабета 1-го типа с гельминтами (цепнем);
Зафиксированы прецеденты излечения от синдрома гиперактивности и дефицита внимания после выведения остриц;
Судороги возможны при инфицировании свиным цепнем;
Бластоцитоз выступает триггером «прохудившегося кишечника», который, приводит к аутоиммунным нарушениям и пищевой аллергии.
Признаки паразитарной инфекции
Заболевания аутоиммунной природы;
Анемия;
Проблемы со сном, скрежетание зубами. Паразиты активируются в ночные часы и в фазу полнолуния. Если бессонница дает о себе знать при полнолунии – задумайтесь;
Повреждение кожи и слизистых: сыпь, угри, грибок ногтей, экзема, раздражение/зуд кожи и слизистых носа, ушей, глаз, вокруг ануса, пузырьки на нижней губе и слизистой рта;
Обгрызание ногтей;
Эмоциональная нестабильность: раздражительность, тревожность, депрессия, скачки настроения. Паразиты выделяют нейротоксины.
Хроническая усталость;
Проблемы с весом: утрата аппетита или, наоборот, сильный аппетит, стремление к сладкому, ожирение, дефицит веса у детей.
Эпизодическое повышение температуры тела;
Тёмные круги под глазами;
Пищевая аллергия. Наиболее часто зафиксирована скрытая аллергия к молочным продуктам;
Ночной энурез;
Недуги мочеполовой системы: импотенция, эректильная дисфункция, болезни предстательной железы, ПМС и сбри менструального цикла, кисты и миомы, задержка жидкости;
Изменение в размерах печени и/или селезёнки;
Утрата мышечной массы, мышечная слабость, спазмы, а также онемение верхних и нижних конечностей;
Инфекции хронического и рецидивирующего характера: вирусные, бактериальные и грибковая (рецидивирующий кандидоз);
Потение по ночам;
Неприятный «аромат» тела и запах изо рта.
Наиболее яркие симптомы ЖКТ:
Излишки слюны,
зуд вокруг ануса,
проблемы желчного пузыря,
изжога, геморрой,
газообразование,
запоры,
диарея,
рвота,
непереносимость глютена, казеина и лактозы.
Характерно чередование запоров и диареи.
Тревожными симптомами паразитарного заражения выступают:
сидром избыточного бактериального роста,
синдром раздражённого кишечника и болезнь воспалённого кишечника.
Как видите, установить наличие паразитов в организме не так уж просто. Но определенные тревожные сигналы и состояния должны насторожить вас.
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