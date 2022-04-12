Какие анализы надо сдать, если никак не получается похудеть

Как говорят специалисты, если вес долго стоит и ничего не помогает, нужно отправляться на обследование. Если гормоны не в порядке или не хватает некоторых витаминов — похудеть не выйдет.Бывает так: вроде и питаешься правильно, и баланс КБЖУ соблюдаешь, и спортом занимаешься — а все равно избавиться от лишних килограммов не получается. Понять, почему же не получается похудеть, поможет медицина.Диетолог-консультант, советник Российской Академии Естествознания по биологическим наукам, член Российского союза нутрициологов, диетологов и специалистов пищевой индустрии РоСНДПВы много лет пытаетесь похудеть и все никак не выходит? Моя первая рекомендация в таких случаях — поговорить со своим лечащим врачом. Дело не только в балансе калорий. Если ваши гормоны или здоровье не в порядке, вы будете вести безнадежную битву.Чтобы выяснить первопричину и решить, что на самом деле происходит в вашем организме, вам необходимо запланировать визит к врачу и сдать следующие анализы.Оценка гормонов щитовидной железыЭто ТТГ, свободный Т3 и свободный Т4 и антитела к щитовидной железе: анти-ТПО и ТГ.Эти четыре теста необходимы для точной оценки функции щитовидной железы, нашей основной железы метаболизма. Почти невозможно иметь низкое содержание жира в организме, если не лечить гипотиреоз (снижение активности щитовидной железы).Даже незначительное повышение уровня тиреотропного гормона (ТТГ) может быть связано с увеличением веса.Тиреоидные антитела помогут распознать болезнь Хашимото. Болезнь Хашимото — это аутоиммунное заболевание, которое может вызвать гипотиреоз или недостаточную активность щитовидной железы. При этом заболевании ваша иммунная система атакует щитовидную железу. Щитовидная железа повреждается и не может вырабатывать достаточно гормонов. Как итог — похудеть вы тоже не можете.Анализ на витамин DПочему такой анализ необходим? Согласно исследованию, опубликованному на 91-м ежегодном собрании Эндокринологического общества в Вашингтоне, уровень витамина D в организме в начале низкокалорийной диеты предсказывает успех в снижении веса. Более высокие уровни витамина D также предсказывают большую потерю абдоминального жира.Признаки дефицита витамина D:постоянная сильная усталость;боль в мышцах;ваш вес стал резко скакать — вы то худеете, то набираете килограммы;у вас появились судороги;появилось странное жгучее ощущение на языке и губах;вы стали страдать от головокружений.Уровень кортизола, или гормона стрессаЭтот анализ лучше сдавать до 9 часов утра.Высокий уровень кортизола губителен почти для всех тканей и органов в организме. Он вызывает разрушение мышц, провоцирует вымывание кальция из костей, ускоряет процесс старения и связан с потерей памяти, беспокойством, депрессией и низким либидо, а также с увеличением отложения жира вокруг живота.Оценка гормонов ростаЕще стоит сдать анализ на маркер гормона роста IGF-1.Почему? Этот гормон роста необходим для поддержания здоровья костей, кожи и волос, а также для сильной мышечной массы. Он имеет тенденцию естественным образом уменьшаться с возрастом. Однако по ряду причин уровень гормона может падать еще быстрее. Такое бывает при следующих состояниях и диагнозах:Недосып;Диабет;Гипотиреоз;Остеопороз;Анорексия.Получив результаты анализов, специалисты смогу более точно формировать ваше пищевое поведение для оптимизации вашего питания и приведения в норму ИМТ (индекса массы тела).Анализ на лептинЭто вещество вырабатывается непосредственно жировыми клетками. При его повышении притупляется чувство голода. Генетическое нарушение его выработки (то есть низкий уровень лептина при большой массе) встречается крайне редко и диагностируется еще в детстве.При этом если уменьшить вес, то и лептин снизится.Анализ на грелинГрелин — гормон голод, который вырабатывается клетками желудка. Его повышение стимулирует голода и снижает уровень лептина. После приема пищи уровень грелина снижается. У людей с избыточной массой тела этого может не происходить.Однако его генетические нарушения, существенно влияющие на вес, крайне редки. В настоящий момент препаратов влияющих на грелин или чувствительность к нему нет. Так что повлиять на ситуацию вы в этом случае не сможете — но хотя бы будете знать о проблеме.