Кардиолог Пирожников рассказал, как отличить реальную гипертонию от ложной

Гипертония — далеко не безобидное заболевание, оно поражает органы-мишени и приводит к серьезным проблемам со здоровьем. Вот только иногда гипертония может оказаться ложной. Как это можно определить?Артериальная гипертензия (гипертония) — синдром повышения систолического (верхнего) давления до 140 мм и больше и/или диастолического (нижнего) давления до 90 мм и больше в состоянии покоя.Такой диагноз ставят, если у пациента высокое давление наблюдается во время двух визитов в медицинское учреждение с интервалом в неделю.Кроме того, гипертония может быть диагностирована по результатам суточного или домашнего мониторирования артериального давления. При этом пороговые значения артериального давления будут инымидля суточного монитора среднее давление за 24 часа — 130/80 мм,при домашнем мониторировании — 135/85 мм.Бывает и вторичная (симптоматическая) артериальная гипертензия — это проявление патологии какого-либо органа или системы органов (например, щитовидной железы, надпочечников, сосудов почек).Важно и правильно измерять давление. Есть ряд ошибок, которые могут привести к искажению результатов.кардиолог, терапевт, врач функциональной диагностики медицинской клиники НАКФФЧто будет, если не лечить гипертонию- К сожалению, гипертония — это далеко не безобидное состояние, — рассказал «Доктору Питеру» врач-кардиолог Владимир Пирожников. — Она оказывает воздействие на так называемые «органы-мишени», к которым, в частности, относятся сердце, головной мозг, глаза, почки. Конечно же, самые грозные осложнения нелеченной гипертонической болезни — инфаркт и инсульт, и задача врача и пациента — вовремя профилактировать данные сосудистые катастрофы.заведующий терапевтическим отделением Международного медицинского центра «СОГАЗ»- Неконтролируемая и/или нелеченная гипертония приводит к развитию целого ряда сердечно-сосудистых заболеваний (атеросклероз, инфаркт миокарда, хроническая сердечная недостаточность, фибрилляция предсердий), цереброваскулярной патологии (ишемический или геморрагический инсульт, транзиторная ишемическая атака), нарушению работы почек.Также повышение артериального давления может привести к развитию когнитивной дисфункции и деменции.Как надо менять образ жизни при гипертонииВажным аспектом в лечении артериальной гипертензии является модификация образа жизни, включающая:Сон не менее 7 часов в сутки.Контроль массы тела (ИМТ — менее 30), окружность талии для женщин — менее 88 см, для мужчин — менее 102 см.Ограничение потребления поваренной соли до менее, чем 5 г/сутки. Но отказываться от соли полностью не стоит.- Рекомендуется увеличить употребление овощей, свежих фруктов, рыбы, орехов и ненасыщенных жирных кислот (оливковое масло), молочных продуктов низкой жирности, уменьшить употребление мяса, — говорит кардиолог Пирожников.Отказ от употребления алкоголя или его строгое ограничение.- Рекомендуется менее 14 единиц алкоголя в неделю для мужчин и менее 8 единиц в неделю для женщин, — поясняет кардиолог Пирожников. — 1 стандартная единица в России равняется 10 граммам чистого спирта, что соответствует, например, 250 мл пива (крепость 5%), 100 мл вина (крепость 12%) или 30 мл крепкого алкоголя (крепость 40%).Регулярные физические тренировки, приемлемые для пациента — пешие прогулки, езда на велосипеде, ходьба на лыжах, работа в саду, плавание.- Доказан положительный эффект регулярных аэробных физических упражнений (не менее 30 минут динамических упражнений умеренной интенсивности 5–7 дней в неделю), — говорит врач.Рекомендуется прекращение курения — в связи с доказанным негативным эффектом на уровень смертности.Контроль психоэмоционального стресса на производстве и в быту с помощью коррекции образа жизни (ограничение продолжительности рабочего дня и домашних нагрузок, сокращение числа ночных смен и командировок).Исключение злоупотреблением пищевыми добавками для наращивания мышечной массы и приема анаболических стероидов.Для женщин с артериальной гипертензией — отказ от пероральных контрацептивов.Что такое ложная гипертония- Помимо истинной артериальной гипертонии существует понятие «ложной гипертонии» или «кардионевроза», когда тревога о жизни и здоровье приобретает стойкий характер, — рассказывает врач Владимир Пирожников. — Чаще всего ложная гипертония — это проявление тревожных и панических расстройств, что обусловлено выбросом адреналина и, как следствие, скачком артериального давления. Данные проявления не опасны, не угрожают жизни и не требуют приема постоянной антигипертензивной терапии.Как отличить реальную гипертонию от ложной- Для истинной гипертонии без терапии свойственны высокие показатели, и они носят постоянный характер, а не увеличиваются за несколько минут от нормальных значений, — объясняет кардиолог. — При истинной гипертонии правильная дозировка препарата обеспечивает нужный продолжительный результат, стабилизация давления происходит достаточно скоро. При ложной гипертонии (кардионеврозе) тяжело подыскать лечение, скачки давления постоянны, а препараты часто вызывают побочные реакции.Врач отмечает, что одним из самых показательных моментов, помогающих отличить ложную гипертонию от истинной — самочувствие пациентов.- Пациенты с истинной артериальной гипертонией зачастую хорошо себя чувствуют и без препаратов, потому их так трудно уговорить на постоянную антигипертензивную терапию, а пациенты с кардионеврозом чувствуют себя то плохо, то еще хуже, какое бы лечение ни применялось, и в этом случае хороший эффект может давать психотерапия, назначение нейролептиков и антидепрессантов, — говорит Владимир ПирожниковКак лечить ложную гипертонию- Для того чтобы различить эти состояния, требуется время, дополнительные обследования и опыт врача, — отмечает врач Дмитрий Бровин. — При соматоформной дисфункции вегетативной нервной системы помимо периодического ситуационного повышения артериального давления у пациента могут присутствовать дополнительные симптомы вегетативного возбуждения (сердцебиение, потение, тремор, покраснение) которые имеют хронический характер и причиняют беспокойство. Однако похожие симптомы могут встречаться, например, при эндокринных заболеваниях.Врач рекомендует пациенту обратиться к кардиологу, неврологу, а в некоторых случаях и к психотерапевту — с целью исключения всех возможных причин повышения артериального давления и постановки диагноза «кардионевроз».