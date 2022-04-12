Американские врачи объяснили, почему спортзал не всегда помогает худеть

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Ученых, занимающихся физиологией, заинтересовала ситуация, знакомая многим. Человек ходит в спортзал. Усиленно там занимается, а вес не уходит. Чтобы понять, почему такое возможно, они решили провести опыты на лабораторных животных.В исследовании были задействованы белые мыши, которые должны были интенсивно бегать в колесе. Для грызунов эта нагрузка сопоставима с той, которую испытывает человек в спортзале. Мыши действительно бегали и сжигали калории. Но после завершения физической нагрузки их активность резко падала. И в целом, дневные энергозатраты оставались на стабильном уровнеТо же самое, по мнению исследователей, происходит и с человеком. После интенсивных нагрузок снижается общий уровень дневной активности. Усталость после спортзала требует отдыхать, поэтому похудения и не происходит. Средний уровень еженедельной активности не меняется, метаболизм остается на том же скорости.Но физиологи настаивают: спорт необходим. Важно только чтобы нагрузка шла в дополнение к основной активности человека. Держать ее постоянно на одном уровне и добавлять к этому занятия спортом, придерживаться правильно питания – все это гарантированно поможет похудеть.