Гинзбург рассказал, какие продукты стоит добавить в свой рацион весной

Врач-диетолог Михаил Гинзбург поделился правилами питания в весенний период. Соблюдение этих рекомендаций поможет укрепить иммунитет и улучшить состояние организма.По словам диетолога, весной необходимо употреблять три порции морской рыбы в неделю. Это способствует укреплению здоровья. Также специалист рекомендует включить в свой рацион две порции кисломолочных напитков в день. Отмечается, что следует добавить в свой рацион не менее пяти порций овощей, фруктов, ягод и зелени для ежедневного употребления. Хорошим выбором станет употребление грубого хлеба и круп, например, гречки и овсянки.В качестве продуктов, от которых следовало бы отказаться на весенний период, диетолог Гинзбург выделил продукты, в которые добавляется сахар. Например, пирожные, торты и мороженное. Также хорошо было бы отказаться от употребления красного мяса, особенно сосисок и сарделек. Ограничить следует употребление продуктов с маргарином или трансжирами, к которым относятся булочки, выпечка, чипсы и прочие продукты.По словам специалиста, иммунитет человека пребывает с усталости и упадка после зимы. Зимой организм подвергается значительным нагрузкам и перегрузкам. Весенний период является критическим временем для разнообразных вирусных инфекций. Вследствие усталости, ослабленный организм наиболее подвержен заражению. Поэтому стоит приложить максимальные усилия для поднятия иммунитета.