Невролог развеяла мифы о лечении хронического цистита

Цистит — инфекционное воспалительное заболевание слизистой мочевого пузыря. Причем, если на первом этапе отнестись к нему легкомысленно, в дальнейшем цистит может доставить серьезные проблемы со здоровьем. Можно ли вылечить хронический цистит и какие народные средства точно не помогут, читайте в нашей новости.Врач-невролог Татьяна Стецкая рассказала в своем Telegram-канале, можно ли избавиться от приступов хронического цистита и развеяла основные мифы об этом заболевании.Специалист считает, что ни в коем случае нельзя использовать для лечение цистита хозяйственное мыло, популярное в народных рецептах.Чтобы предупредить частые обострения цистита нужно регулярно подмываться хозяйственным мылом. Это очень вредный миф, поскольку частое подмывание мылом способствует изменению кислотности и микробиоты влагалища. В будущем это может наоборот спровоцировать цистит,- сказала эксперт.Врач отметила, что при обострении заболевания нельзя без рекомендации врача пить препараты урологического назначения.Провоцируют цистит большое количество триггеров, к ним относятся средства личной гигиены, нижнее белье и даже режим питания, которого придерживается человек.