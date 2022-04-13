Невролог развеяла мифы о лечении хронического цистита
Врач-невролог Татьяна Стецкая рассказала в своем Telegram-канале, можно ли избавиться от приступов хронического цистита и развеяла основные мифы об этом заболевании.
Специалист считает, что ни в коем случае нельзя использовать для лечение цистита хозяйственное мыло, популярное в народных рецептах.
Чтобы предупредить частые обострения цистита нужно регулярно подмываться хозяйственным мылом. Это очень вредный миф, поскольку частое подмывание мылом способствует изменению кислотности и микробиоты влагалища. В будущем это может наоборот спровоцировать цистит,
- сказала эксперт.
Врач отметила, что при обострении заболевания нельзя без рекомендации врача пить препараты урологического назначения.
Провоцируют цистит большое количество триггеров, к ним относятся средства личной гигиены, нижнее белье и даже режим питания, которого придерживается человек.
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