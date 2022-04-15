Американские исследования утверждают о пользе голодания для поджелудочной железы

Сайт телеканала Аль-Джазира опубликовал статью, в которой автор ссылается на исследования американских специалистов. Проведенные несколько лет назад эксперименты ученых из Калифорнийского университета показали, что есть возможность словно перезапустить поджелудочную железу.Исследования проводились на лабораторных грызунах. В ходе их было выяснено, что если создать животным условия острого голода, а затем вернуть нормально, то их поджелудочная начинает генерировать клетки, отвечающие за выделения инсулина.Эти исследования внушают осторожный оптимизм, так как создают теоретическую базу для новых способов лечения диабета. Никаких генетических преобразований не требуется, лишь корректировка диеты. Говорить об экспериментах на людях еще рано, для этого недостаточно данных. Поэтому специалисты напоминают, что нельзя заниматься самолечением, любые манипуляции должны проходить строго под контролем медицинских работников.Несмотря на отсутствие практических примеров, этот опыт, возможно, вскоре поможет бороться с сахарным диабетом, которым страдают миллионы людей на Земле. Из-за нарушений в работе поджелудочной они вынуждены всю жизнь выдерживать определенную диету и самостоятельно вводить себе необходимые дозы инсулина.