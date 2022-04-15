И минимальное количество тренировок защитит от депрессии

Даже небольшое количество физических нагрузок уже позволяет успешно сражаться с депрессией. К такому выводу пришли учёные из Центров по контролю и профилактике заболеваний.Вставайте с дивана и чаще двигайтесь, если вы хотите защитить себя от депрессии. Таковы итоги нового анализа экспертов из CDC. Его авторы пишут, что большая часть преимуществ, которые люди получают от физических нагрузок, связана с увеличением их интенсивности. Отметим, что в США рекомендованный уровень нагрузок составляет два с половиной часа в неделю, и для выполнения этой нормы годятся умеренные аэробные упражнения вроде пешей прогулки. Также рекомендуются нагрузки, позволяющие дважды в неделю тренировать все основные группы мышц.Но если человек хочет сократить продолжительность нагрузок, то он может выбрать интенсивные упражнения вроде бега, и в этом случае будет достаточно всего полутора часов в неделю для получения рекомендуемой дозы. Это не значит, что необходимо довольствоваться только этим. Если кто-то хочет заниматься спортом чаще и больше, то это лишь пойдёт ему на пользу.Физические нагрузки разной интенсивности обладают целым рядом преимуществ для здоровья. Они улучшают сон, снижают артериальное давление, защищают от болезней сердца, диабета и рака. Теперь доказано, что они уменьшают уровень стресса, повышают настроение, сражаются с тревожными расстройствами и депрессией. Даже умеренные физические нагрузки, как показал анализ исследований с участием 190 000 человек, на 18% снижают риск развития депрессии, если сравнивать с людьми, которые спортом не увлекаются. Это ещё одно из многочисленных доказательств целительного воздействия спорта на разные аспекты здоровья.