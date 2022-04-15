Диетолог раскрыла россиянам способ перестать переедать из-за стресса

Диетолог Нурия Дианова рассказала об эффективном способе борьбы с перееданием из-за стресса.Диетолог отметила, что во время стресса люди часто начинают употреблять сладости и выпечку.Эксперт рассказала, что перестать есть сладкое смогут не все, но вредные сладости можно заменить полезными. Нурия Дианова предложила заменить булочки и конфеты на сухофрукты.– Сухофрукты – сладкие, оставляют приятное послевкусие, не содержат консервантов и насыщены клетчаткой, а значит могут надолго прервать чувство голода, – заявила специалист.Диетолог предупредила, что нельзя путать сухофрукты с цукатами, в которые добавляют сироп, масло и консерванты. Полезными сладостями увлекаться также не стоит.– Если вы отказались от тортиков, это не значит, что нужно есть сухофрукты в неограниченных количествах, – продолжила эксперт.