Где не ждали: в любимом продукте зожников нашли клещей и кишечную палочку

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В каждой четвертой марке продукта, популярного у последователей здорового образа жизни и постящихся, — семян киноа Роскачество обнаружило кишечную палочку. А в одном — и вовсе клещей.В исследование Роскачества вошли 20 известных брендов киноа. По словам экспертов, этот продукт поступает в Россию в основном из Перу, а здесь его уже расфасовывают. Результаты проверки оказались не радужными.Только варитьВ 25% образцов киноа специалисты обнаружили бактерии группы кишечной палочки. Как говорят в Роскачестве, именно поэтому киноа надо обязательно варить, как и другие крупы — термическая обработка убивает бактерии. А вот делать модную нынче кашу без варки, с замачиванием на ночь, не стоит.- При 60°С гибель бактерии наступает через 10 минут, при 100°С — мгновенно. Но часто поклонники ЗОЖ семена киноа не варят, а проращивают. В этом случае кишечная палочка сохраняет активность, — предупреждают эксперты, посоветовав перед приготовлением еще и промывать семена.Что такое киноаКиноа — не крупа и не злак. На самом деле это семена растения, произрастающего в Перу, Эквадоре и Боливии — близкого родственника шпината, свеклы и лебеды. Поэтому киноа иногда называют рисовой лебедой, перуанским шпинатом, американским рисом, лебедой кино.Семена киноа ценят, потому что в них:много белка,нет глютена,низкий гликемический индекс.Их можно встретить не только в лесуНо на кишечной палочке неприятные находки не закончились. В образце марки «Перуаночка» нашли клещей. Их там оказалось огромное количество — 750 экземпляров вредителей на килограмм киноа. А согласно Техрегламенту, не должно быть ни одного.И хотя сами клещи погибнут при варке, нанесенная ими порча никуда не денется. Размножение клещей приводит к образованию плесени, а она, в свою очередь, вырабатывает опасные для здоровья микотоксины, которые не уничтожает даже варка. Поэтому специалисты предупреждают: зараженное клещом киноа в пищу употреблять нельзя.Здоровая еда с канцерогенным кадмиемЕще одной находкой экспертов стали следы разных пестицидов (циперметрина, хлорпирифоса, метомила и других) — их обнаружили аж в 17 марках из 20, причем в некоторых образцах одновременно по несколько пестицидов. Как отмечают в Роскачестве, пестициды в следовых количествах нормативами допускаются, но такие продукты не могут претендовать на российский Знак качества.И еще — во всем киноа был обнаружен кадмий, правда, в пределах нормы. Его содержание варьировалось от 0,027 до 0,061 мг/кг при допустимом уровне — не более 0,1 мг/кг.Однако этот тяжелый металл, содержащийся в почве, попадая в растения, а вместе с ними в организм человека имеет свойство там накапливаться — в основном в печени и почках, а еще в трубчатых костях, поджелудочной железе и селезенке. Период полувыведения кадмия из организма составляет 10-30 лет — при достижении определенной концентрации он способен вызывать тяжелые дисфункции.По словам Галины Золоевой, главного технолога Центра оценки качества зерна, разовое употребление продуктов с кадмием не навредит здоровью, а если есть их каждый день, можно заработать рак.К словуПо итогам испытаний, строгую проверку Роскачества прошла только одна марка — перуанское белое киноа De La Sierra производителя «Латпред-Агро».Не соответствующими требованиям законодательства эксперты признали киноа марок:«Здороведа»,«Оргтиум»,«Перуаночка»,«Продукты XXII века»,«Увелка»,Bio Natura,Vila Natura.