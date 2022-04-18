5 способов ускорить метаболизм при похудении

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Метаболизм - это скорость сжигания калорий, от которой зависит стройность нашей фигуры. И есть способны данную скорость резко повысить.Размер талииХотите верьте, хотите нет, но окружность талии важнее веса. Для женщин талия больше 89 см считается фактором риска рядм заболеваний. Для мужчин талия объемом от 101 см и выше может быть причиной беспокойства. Крайне важно избавиться от висцерального жира или жира на животе, чтобы держать свой метаболизм под контролем.Уровень сахара в кровиЕще одним фактором, который играет ключевую роль в поддержании метаболического здоровья, является уровень сахара в крови. Диабет второго типа увеличивает риск развития метаболического синдрома. Если уровень сахара в крови натощак превышает 100 мг/дл, следует обратиться к врачу, чтобы избежать осложнений со здоровьем.Уровень триглицеридов и холестеринаВы должны учитывать уровень триглицеридов и холестерина при измерении своего метаболического здоровья. По мнению экспертов, уровень триглицеридов выше 100 может быть проблемой, а высокий уровень холестерина также является фактором риска развития метаболического синдрома. Лучший способ контролировать свой метаболизм – следить за уровнем триглицеридов и холестерина.Давление должно быть нормальнымПоддержание артериального давления является одним из наиболее важных факторов, который, как считается, снижает риск для здоровья. Оказывается, давление также играет решающую роль в поддержании и метаболического здоровья. Нормальный диапазон артериального давления составляет 130/80 мм рт. ст. Все, что выше этого показателя, может быть признаком метаболического синдрома или какого-либо другого заболевания. Лучше быть начеку и контролировать уровень артериального давления.Уровень мочевой кислотыЗнаете ли вы, что высокий уровень мочевой кислоты может быть вреден для метаболического здоровья? Исследование, опубликованное в Scientific Reports, показало, что высокий уровень мочевой кислоты спсобен повысить риск сердечно-сосудистых заболеваний, метаболического синдрома и диабета. Как правило, повышенный показатель мочевой кислоты связан с артритом, но это не единственный вариант. Все это также может помешать нормальному функционированию метаболического здоровья.