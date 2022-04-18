Что делать, если продуло ухо

Из-за переохлаждения могут возникнуть отит или невралгия.Что значит «продуло ухо»?В медицинской практике такого понятия нет. Если после переохлаждения болят одно или оба уха, то, скорее всего, это связано со средним отитом. Так называется воспаление одной из внутренних частей уха за барабанной перепонкой. При этом появляется чувство заложенности, снижается слух и может подниматься температура.Но иногда из?за сквозняка повреждаются нервы, которые расположены на шее и лице и дотягиваются своими веточками до ушной полости. Тогда возникает стреляющая или дёргающая боль — признак невралгии.Почему воспаляется ухоДавление внутри среднего уха поддерживает евстахиева труба, которая идёт от носоглотки. Ещё этот канал нужен для того, чтобы защищать барабанную перепонку от разрыва из?за громких звуков, и для очищения внутренней полости.Евстахиева труба у детей в два раза короче, чем у взрослых. Также её длина значительно уменьшается после 70 лет. Из?за короткого канала у малышей и пожилых людей вирусная, бактериальная или, реже, грибковая инфекции легко распространяются из носоглотки в полость среднего уха, что приводит к отиту.Что делать, если продуло ухоКогда, кроме боли, других симптомов нет, можно просто принять любое безрецептурное обезболивающее средство, а к уху приложить сухую тёплую фланель на несколько часов, чтобы его согреть. При невралгии это тоже поможет.Если в течение трёх дней боль не проходит, нужно идти к ЛОР?врачу. Он проведёт обследование и назначит подходящее лечение. Это могут быть:Антибиотики. Их принимают внутрь, если есть симптомы бактериальной инфекции.Нестероидные противовоспалительные средства. Возможно, врач поменяет обезболивающее.Капли в уши. Это могут быть антибиотики, противовоспалительные или стероидные препараты, а иногда противогрибковые средства.Если врач увидит в ухе нарыв, то может аккуратно проткнуть его, чтобы выпустить гной.Когда нужно срочно идти к врачуСрочно идите к оториноларингологу, если:ухудшилось самочувствие;температура поднялась выше нормы или появился озноб;вокруг уха возникла припухлость;из слухового прохода вытекает жидкость или гной;изменился или ухудшился слух;внутри уха что?то застряло.Также безотлагательный осмотр врача необходим, если оба уха болят у ребёнка до двух лет.Чего нельзя делать, если продуло ухоЧтобы не навредить себе, не надо:Самостоятельно закапывать в уши лекарственные капли.Использовать народные средства или спиртовые настойки.Пытаться чистить слуховой проход ватными палочками или другими способами.Допускать попадание воды в уши.