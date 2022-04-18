Одна лишь соль не влияет на риск болезней почек

Учёные из США выяснили, что риск развития хронической болезни почек не зависит от уровня соли в рационе. Данный недуг связан с другими серьёзными аспектами.В рекомендациях по уменьшению риска развития хронической болезни почек содержится совет сократить количество натрия или соли в рационе. Однако сама роль соли и соотношение натрия к калию при данном заболевании изучены недостаточно. И вот теперь учёные решили установить эту связь, чтобы выяснить, насколько сильно соль влияет на риск болезней почек. Тем более, что преимущества диеты с низким содержанием соли для людей с почечной недостаточностью всё ещё остаются несколько спорными.Проведено первое исследование связи хронической болезни почек, калия и натрия в рационе. Оно охватило около 10 000 человек со средним возрастом в 41 год. Ни у кого не было хронических болезней почек перед началом исследования в период с 2008 по 2011 годы. Повторно они были обследованы в период 2014-2017. Употребление натрия, калия, а также их соотношения измерялись в время каждого осмотра.Окончательные подсчёты не показали никакой значимой связи между употреблением натрия и хронической болезнью почек. Но риск развития болезни увеличивался на 11% при снижении потребления калия на каждые 500 мг. Также вероятность развития данного заболевания повышалась на 21% при повышении соотношения натрия к калию. У пациентов с диабетом увеличение количества натрия на 500 мг в сутки увеличивало риск хронической болезни почек на 9%.