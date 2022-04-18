Употребление моркови полезно для похудения и профилактики заболеваний

В одном из популярных арабских изданий появилась статья, в которой автор рассказывает о несомненной пользе моркови для организма. Оказывается, этот популярный овощ благотворно действует как на внутренние органы, так и на внешний вид.Морковь полезна для укрепления глаз. В ней содержится много витаминов и каротина, в котором нуждаются органы зрения.Оранжевый корнеплод очень низкокалорийный. Морковь употребляют худеющие люди, большое количество пищевых волокон помогает сбросить вес.В ней содержится много калия. Этот элемент необходим для поддержания электролитов в правильном балансе. А этот баланс напрямую влияет на работу сердца.Также морковка очень полезна для пищеварения. Она облегчает прохождение пищи по ЖКТ на всех этапах.Большое количество витаминов и каротина укрепляет волосы и кожу, придает им здоровый вид.Кроме всех перечисленных плюсов, есть исследования, которые показывают пользу этого овоща для профилактики некоторых онкологических заболеваний. Это происходит благодаря огромному количеству антиоксидантов, которые уменьшают воспалительные процессы во всех клетках организма. Регулярное употребление в пищу этого овоща положительно повлияет на состояние здоровья.