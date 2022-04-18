Ученые разработали диету, которая способна развернуть вспять процесс старения
Этот процесс можно остановить способом, называемым метилированием ДНК. Преобразование структуры, не затрагивающее сам геном, приводит к тому, что отдельные гены подавляются. Исследователи обнаружили, что некоторые продукты питания способны запустить эти преобразования.
Была проведена масштабная научная работа, которая доказала благотворное влияние на замедление старения следующих продуктов:
Листовые салаты.
Свежие листья овощей.
Свежие ягоды.
Их употребление в сочетании с режимом работы и отдыха, качественным сном и физическими упражнениями на протяжении 8 недель, показало изменения в биологическом возрасте клеток. У участников эксперимента словно остановились биологические часы.
Воодушевленные результатом, исследователи готовят новую работу, чтобы сделать еще большую выборку из количества участников и доказать возможность корректировки ДНК с помощью определенного образа жизни.
Самые свежие новости медицины в нашей группе на Одноклассниках
Добавил mamasha в категорию Разное
Добавить комментарий