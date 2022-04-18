Ученые разработали диету, которая способна развернуть вспять процесс старения

Естественные процессы старения клеток происходят из-за того, что ДНК начинает делиться и копироваться с ошибками. Это происходит из-за того, что с каждым делением сокращаются особые участки – теломеры. Когда их длина уменьшается до критической – клетка стареет, ДНК начинает деградировать.

Этот процесс можно остановить способом, называемым метилированием ДНК. Преобразование структуры, не затрагивающее сам геном, приводит к тому, что отдельные гены подавляются. Исследователи обнаружили, что некоторые продукты питания способны запустить эти преобразования.

Была проведена масштабная научная работа, которая доказала благотворное влияние на замедление старения следующих продуктов:

Листовые салаты.

Свежие листья овощей.

Свежие ягоды.

Их употребление в сочетании с режимом работы и отдыха, качественным сном и физическими упражнениями на протяжении 8 недель, показало изменения в биологическом возрасте клеток. У участников эксперимента словно остановились биологические часы.

Воодушевленные результатом, исследователи готовят новую работу, чтобы сделать еще большую выборку из количества участников и доказать возможность корректировки ДНК с помощью определенного образа жизни.
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