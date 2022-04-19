СУХАЯ КОЖА: 3 рецепта для спасения

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при неправильном уходе сухая кожа и вовсе может краснеть, шелушиться и лицо начинает стареть раньше, походя на «печеное яблоко».Чаще всего, когда пишут о пилингах, скрабах и вообще любой глубокой очистке, внимание преимущественно уделяют жирной коже. Разумеется, вопрос пилинга наиболее остро стоит именно перед девушками с повышенной жирностью кожи. А вот обладательницам сухой кожи достается не так много внимания.Девушки с сухой кожей часто страдают от чувства стянутости, которое настигает их после умывания. А при неправильном уходе сухая кожа и вовсе может краснеть, шелушиться и лицо начинает стареть раньше, походя на «печеное яблоко».Рецепты для бережного ухода за сухой кожейСухой коже также необходимо регулярное очищение и «скобление» верхнего слоя. Проблема в том, что правильно подобрать средства для пилинга сухой кожи — задача непростая.Для сухой кожи противопоказаны «острые скрабы» с крупными и мелкими косточками. Их края царапают чувствительную кожу. Для сухой кожи предпочтительны мягкие абразивы — творог, мед, цедра или мягкий пилинг — гоммажи, скатки. Компоненты для скраба не должны впитывать влагу, в которой нуждается сухая кожа.Масляный пилинг для сухой кожиСоставОливковое масло — 1 ст. л.Касторовое масло — 1 ст. л.Соль морская — 1 ч. л.Приготовление и применениеСмешайте все ингредиенты.Нанесите смесь на лицо и массируйте в течение 5 минут.Смойте прохладной водой.Нанесите увлажняющий кремВнимание! Этот скраб не подходит вам, если у вас на лице есть небольшие ранки или воспаления.Скраб морской для сухой кожиСоставСоль морская — 1 ст. л.Сливки (10?% и больше) — 1 ст. л.Глина голубая — 1 ст. л.Приготовление и применениеСмешайте все ингредиенты.Нанесите как маску на лицо и оставьте на 5–7 минут.Помассируйте лицо плавными движениями.Смойте большим количеством воды или тоником.Нанесите увлажняющий крем.Гречневый скраб для сухой кожиСоставЖелток яичный — 1 шт.Оливковое масло — 1 ч. л.Гречневая мука — 1/2 ст. л.Сахар — 1 ч. л.Приготовление и применениеСмешайте ингредиенты.Нанесите скраб на вымытое лицо круговыми массирующими движениями.Оставьте скраб на 4–5 минут.Смойте прохладной водой и высушите кожу.Нанесите увлажняющий крем.