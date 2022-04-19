СУХАЯ КОЖА: 3 рецепта для спасения

при неправильном уходе сухая кожа и вовсе может краснеть, шелушиться и лицо начинает стареть раньше, походя на «печеное яблоко».

Чаще всего, когда пишут о пилингах, скрабах и вообще любой глубокой очистке, внимание преимущественно уделяют жирной коже. Разумеется, вопрос пилинга наиболее остро стоит именно перед девушками с повышенной жирностью кожи. А вот обладательницам сухой кожи достается не так много внимания.

Девушки с сухой кожей часто страдают от чувства стянутости, которое настигает их после умывания. А при неправильном уходе сухая кожа и вовсе может краснеть, шелушиться и лицо начинает стареть раньше, походя на «печеное яблоко».

Рецепты для бережного ухода за сухой кожей

Сухой коже также необходимо регулярное очищение и «скобление» верхнего слоя. Проблема в том, что правильно подобрать средства для пилинга сухой кожи — задача непростая.

Для сухой кожи противопоказаны «острые скрабы» с крупными и мелкими косточками. Их края царапают чувствительную кожу. Для сухой кожи предпочтительны мягкие абразивы — творог, мед, цедра или мягкий пилинг — гоммажи, скатки. Компоненты для скраба не должны впитывать влагу, в которой нуждается сухая кожа.

Масляный пилинг для сухой кожи

Состав

Оливковое масло — 1 ст. л.
Касторовое масло — 1 ст. л.
Соль морская — 1 ч. л.

Приготовление и применение

Смешайте все ингредиенты.

Нанесите смесь на лицо и массируйте в течение 5 минут.

Смойте прохладной водой.

Нанесите увлажняющий крем

Внимание! Этот скраб не подходит вам, если у вас на лице есть небольшие ранки или воспаления.

Скраб морской для сухой кожи

Состав

Соль морская — 1 ст. л.
Сливки (10?% и больше) — 1 ст. л.
Глина голубая — 1 ст. л.

Приготовление и применение

Смешайте все ингредиенты.

Нанесите как маску на лицо и оставьте на 5–7 минут.

Помассируйте лицо плавными движениями.

Смойте большим количеством воды или тоником.

Нанесите увлажняющий крем.

Гречневый скраб для сухой кожи

Состав

Желток яичный — 1 шт.
Оливковое масло — 1 ч. л.
Гречневая мука — 1/2 ст. л.
Сахар — 1 ч. л.

Приготовление и применение

Смешайте ингредиенты.

Нанесите скраб на вымытое лицо круговыми массирующими движениями.

Оставьте скраб на 4–5 минут.

Смойте прохладной водой и высушите кожу.

Нанесите увлажняющий крем.
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