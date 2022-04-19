СУХАЯ КОЖА: 3 рецепта для спасения
Чаще всего, когда пишут о пилингах, скрабах и вообще любой глубокой очистке, внимание преимущественно уделяют жирной коже. Разумеется, вопрос пилинга наиболее остро стоит именно перед девушками с повышенной жирностью кожи. А вот обладательницам сухой кожи достается не так много внимания.
Девушки с сухой кожей часто страдают от чувства стянутости, которое настигает их после умывания. А при неправильном уходе сухая кожа и вовсе может краснеть, шелушиться и лицо начинает стареть раньше, походя на «печеное яблоко».
Рецепты для бережного ухода за сухой кожей
Сухой коже также необходимо регулярное очищение и «скобление» верхнего слоя. Проблема в том, что правильно подобрать средства для пилинга сухой кожи — задача непростая.
Для сухой кожи противопоказаны «острые скрабы» с крупными и мелкими косточками. Их края царапают чувствительную кожу. Для сухой кожи предпочтительны мягкие абразивы — творог, мед, цедра или мягкий пилинг — гоммажи, скатки. Компоненты для скраба не должны впитывать влагу, в которой нуждается сухая кожа.
Масляный пилинг для сухой кожи
Состав
Оливковое масло — 1 ст. л.
Касторовое масло — 1 ст. л.
Соль морская — 1 ч. л.
Приготовление и применение
Смешайте все ингредиенты.
Нанесите смесь на лицо и массируйте в течение 5 минут.
Смойте прохладной водой.
Нанесите увлажняющий крем
Внимание! Этот скраб не подходит вам, если у вас на лице есть небольшие ранки или воспаления.
Скраб морской для сухой кожи
Состав
Соль морская — 1 ст. л.
Сливки (10?% и больше) — 1 ст. л.
Глина голубая — 1 ст. л.
Приготовление и применение
Смешайте все ингредиенты.
Нанесите как маску на лицо и оставьте на 5–7 минут.
Помассируйте лицо плавными движениями.
Смойте большим количеством воды или тоником.
Нанесите увлажняющий крем.
Гречневый скраб для сухой кожи
Состав
Желток яичный — 1 шт.
Оливковое масло — 1 ч. л.
Гречневая мука — 1/2 ст. л.
Сахар — 1 ч. л.
Приготовление и применение
Смешайте ингредиенты.
Нанесите скраб на вымытое лицо круговыми массирующими движениями.
Оставьте скраб на 4–5 минут.
Смойте прохладной водой и высушите кожу.
Нанесите увлажняющий крем.
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