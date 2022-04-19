Ради дневного сна нужно напрягать мышцы

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Напрягайте свои мышцы для того, чтобы хорошенько поспать днём. Эта практика помогает глубже погружаться в мир сновидений, как выяснили ученые из Калифорнийского университета в Ирвайне.Многим людям нравится дневной сон, но у некоторых ничего с этим не выходит. И вот теперь исследователи из Калифорнии выяснили, как добиться адекватного дневного отдыха небольшой продолжительности, который позволяет повысить уровень энергии в течение дня. Оказывается, для этого нужно понапрягать свои мышцы. Исследование показало, что те люди, которые намеренно напрягали, а потом расслабляли большие мышечные группы перед отходом ко сну, на 125% чаще погружались в глубокий сон и вообще повышали его качество, по сравнению с теми, кто вместо этого слушал расслабляющую музыку.Авторы исследования наблюдали приблизительно за 50 людьми, в час дня ложившихся подремать. Половине перед этим давали 10-минутные записи специальной музыки для напряжения мышц, вторая половина прослушивала спокойные композиции Моцарта. Было установлено, что в двух группах отмечаются различные рисунки активности мозга. В группе с прогрессивной мышечной релаксацией отмечалась более значительная активность в правой доле мозга с самого начала.По волнам мозга можно судить о качестве ночного сна, и именно они имеют большое значение для адекватного отдыха. Оказалось, что напряжение мышц перед сном производило такую же восстанавливающую активность в мозге, которую осуществляет и сам сон. Это вовсе не значит, что спать нам не нужно, но данные упражнения просто делают сон более глубоким.