Недержание мочи: причины и что делать

Женщины стараются умалчивать эту проблему, испытывая ежедневный дискомфорт. Но недержание мочи не пройдет само по себе. Лучшим решением проблемы будет обратиться к гинекологу или урологу. Успешное лечение недержания мочи возможно на 100%.Каждая 3-я женщина старше 60 лет страдает недержанием мочи. И только 10-я часть обращается за помощью. Эта проблема сложная, с ней стесняются идти к доктору. Но недержание мощи настолько ухудшает качество жизни, что женщина не в состоянии выполнять обыденные дела: гулять, присутствовать на официальных и дружеских встречах.Виды недержания мочи и как помочь при этой проблемеУспешное решение данной проблемы возможно на 100%. Главное – не терпеть неудобства, а посетить врача.Недержание мочи бывает двух видов.Стрессовое недержание мочиМочевой пузырь испытывает повышенное внутрибрюшное давление. Происходит мочеиспускание при кашле, чихании, физическом напряжении. В такие моменты нагрузка на сфинктер мочевого пузыря становится избыточной. Это происходит вследствие травм и изменений тазового дна, которые женщины приобретают во время родов.Факторы, повышающие внутрибрюшное давление:ожирение,запоры,воспаления кишечника (газообразование).Что можно сделать?Снижение внутрибрюшного давления: осанка, повышенный тонус мускулатуры спины, лишний вес, вздутие кишечника.Укрепление мышц корсета и тазового дна: помогут пилатес, йога, интимная физкультура.Укрепление стенок влагалища и мочевого пузыря: вагинальный лазерный лифтинг.Введение объемообразующих агентов (гиалуроновой кислоты) под мочеиспускательный канал.Второй вариант недержания:Гиперактивный мочевой пузырьЖенщина испытывает срочный неконтролируемый импульс к мочеиспусканию. Синдром сопровождается неоднократными ночными и частыми дневными походами в туалет.Причины: нервные перегрузки.Усугубляют проблему стрессовые ситуации, употребление спиртных и газированных напитков, острого и соленого.Что можно сделать?Важно обратиться к гинекологу или урологу.Перед посещением врача полезно вести несколько дней дневник мочеиспусканий, где будут отмечаться количество посещений туалета, объем мочеиспусканий и наличие/отсутствие ургентности (неотложных позывов к мочеиспусканию).Сдать анализ мочи и посев мочи на микрофлору с чувствительностью к антибиотикам.Доктор назначит препараты, которые нормализуют нервно-мышечную проводимость.