Недержание мочи: причины и что делать

Женщины стараются умалчивать эту проблему, испытывая ежедневный дискомфорт. Но недержание мочи не пройдет само по себе. Лучшим решением проблемы будет обратиться к гинекологу или урологу. Успешное лечение недержания мочи возможно на 100%.

Каждая 3-я женщина старше 60 лет страдает недержанием мочи. И только 10-я часть обращается за помощью. Эта проблема сложная, с ней стесняются идти к доктору. Но недержание мощи настолько ухудшает качество жизни, что женщина не в состоянии выполнять обыденные дела: гулять, присутствовать на официальных и дружеских встречах.

Виды недержания мочи и как помочь при этой проблеме

Успешное решение данной проблемы возможно на 100%. Главное – не терпеть неудобства, а посетить врача.

Недержание мочи бывает двух видов.

Стрессовое недержание мочи

Мочевой пузырь испытывает повышенное внутрибрюшное давление. Происходит мочеиспускание при кашле, чихании, физическом напряжении. В такие моменты нагрузка на сфинктер мочевого пузыря становится избыточной. Это происходит вследствие травм и изменений тазового дна, которые женщины приобретают во время родов.

Факторы, повышающие внутрибрюшное давление:

ожирение,
запоры,
воспаления кишечника (газообразование).

Что можно сделать?

Снижение внутрибрюшного давления: осанка, повышенный тонус мускулатуры спины, лишний вес, вздутие кишечника.
Укрепление мышц корсета и тазового дна: помогут пилатес, йога, интимная физкультура.
Укрепление стенок влагалища и мочевого пузыря: вагинальный лазерный лифтинг.
Введение объемообразующих агентов (гиалуроновой кислоты) под мочеиспускательный канал.

Второй вариант недержания:

Гиперактивный мочевой пузырь

Женщина испытывает срочный неконтролируемый импульс к мочеиспусканию. Синдром сопровождается неоднократными ночными и частыми дневными походами в туалет.

Причины: нервные перегрузки.

Усугубляют проблему стрессовые ситуации, употребление спиртных и газированных напитков, острого и соленого.

Что можно сделать?

Важно обратиться к гинекологу или урологу.

Перед посещением врача полезно вести несколько дней дневник мочеиспусканий, где будут отмечаться количество посещений туалета, объем мочеиспусканий и наличие/отсутствие ургентности (неотложных позывов к мочеиспусканию).
Сдать анализ мочи и посев мочи на микрофлору с чувствительностью к антибиотикам.
Доктор назначит препараты, которые нормализуют нервно-мышечную проводимость.
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