Недержание мочи: причины и что делать
Каждая 3-я женщина старше 60 лет страдает недержанием мочи. И только 10-я часть обращается за помощью. Эта проблема сложная, с ней стесняются идти к доктору. Но недержание мощи настолько ухудшает качество жизни, что женщина не в состоянии выполнять обыденные дела: гулять, присутствовать на официальных и дружеских встречах.
Виды недержания мочи и как помочь при этой проблеме
Успешное решение данной проблемы возможно на 100%. Главное – не терпеть неудобства, а посетить врача.
Недержание мочи бывает двух видов.
Стрессовое недержание мочи
Мочевой пузырь испытывает повышенное внутрибрюшное давление. Происходит мочеиспускание при кашле, чихании, физическом напряжении. В такие моменты нагрузка на сфинктер мочевого пузыря становится избыточной. Это происходит вследствие травм и изменений тазового дна, которые женщины приобретают во время родов.
Факторы, повышающие внутрибрюшное давление:
ожирение,
запоры,
воспаления кишечника (газообразование).
Что можно сделать?
Снижение внутрибрюшного давления: осанка, повышенный тонус мускулатуры спины, лишний вес, вздутие кишечника.
Укрепление мышц корсета и тазового дна: помогут пилатес, йога, интимная физкультура.
Укрепление стенок влагалища и мочевого пузыря: вагинальный лазерный лифтинг.
Введение объемообразующих агентов (гиалуроновой кислоты) под мочеиспускательный канал.
Второй вариант недержания:
Гиперактивный мочевой пузырь
Женщина испытывает срочный неконтролируемый импульс к мочеиспусканию. Синдром сопровождается неоднократными ночными и частыми дневными походами в туалет.
Причины: нервные перегрузки.
Усугубляют проблему стрессовые ситуации, употребление спиртных и газированных напитков, острого и соленого.
Что можно сделать?
Важно обратиться к гинекологу или урологу.
Перед посещением врача полезно вести несколько дней дневник мочеиспусканий, где будут отмечаться количество посещений туалета, объем мочеиспусканий и наличие/отсутствие ургентности (неотложных позывов к мочеиспусканию).
Сдать анализ мочи и посев мочи на микрофлору с чувствительностью к антибиотикам.
Доктор назначит препараты, которые нормализуют нервно-мышечную проводимость.
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