Невролог Мосин назвал три главных причины, почему мозг стареет раньше времени

Аналогично тому, как без тренировок дряхлеет тело, наш мозг тоже стареет. Особенно быстро стареет мозг при условии, если мы сами подстегиваем этот процесс, ухудшая поступление к нему кислорода.

Наш мозг непрерывно меняется на протяжении всей нашей жизни, начиная от группы клеток в утробе матери на ранних сроках беременности и до последнего дня земного существования. И, естественно, что у нашей нервной системы, которой и руководит головной мозг, по мере возраста возникают изменения, типичные для старения. Однако, мы с вами можем существенно замедлить этот процесс или хотя бы не ускорять его за счет своих действий.

«Доктор Питер» поговорил с врачом-неврологом Евгением Мосиным о причинах старения мозга и определенных факторах, которые влияют на скорость наступления возрастных процессов.

Старение — неизбежно

Постепенно, с возрастом, наш мозг изменяется параллельно физическому телу. Происходит уменьшение определенных важных областей, сокращается количество межнейронных связей, страдает кровоснабжение полушарий и вещества мозга, могут возникать мелкие очаги хронического воспаления. В той или иной мере изменения мозг затрагивают любого человека, но скорость наступления старости мозга и тяжесть поражений может различаться. Это зависит от того, как мы сами заботимся о своей нервной системе, насколько рационально эксплуатируем ресурсы мозга.
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