Невролог Мосин назвал три главных причины, почему мозг стареет раньше времени
Наш мозг непрерывно меняется на протяжении всей нашей жизни, начиная от группы клеток в утробе матери на ранних сроках беременности и до последнего дня земного существования. И, естественно, что у нашей нервной системы, которой и руководит головной мозг, по мере возраста возникают изменения, типичные для старения. Однако, мы с вами можем существенно замедлить этот процесс или хотя бы не ускорять его за счет своих действий.
«Доктор Питер» поговорил с врачом-неврологом Евгением Мосиным о причинах старения мозга и определенных факторах, которые влияют на скорость наступления возрастных процессов.
Старение — неизбежно
Постепенно, с возрастом, наш мозг изменяется параллельно физическому телу. Происходит уменьшение определенных важных областей, сокращается количество межнейронных связей, страдает кровоснабжение полушарий и вещества мозга, могут возникать мелкие очаги хронического воспаления. В той или иной мере изменения мозг затрагивают любого человека, но скорость наступления старости мозга и тяжесть поражений может различаться. Это зависит от того, как мы сами заботимся о своей нервной системе, насколько рационально эксплуатируем ресурсы мозга.
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