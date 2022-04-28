Новым суперфудом названа микрозелень

На полках супермаркетов теперь можно заметить упаковки зелени с крошечными листиками. Это микрозелень, которая стала новым трендом в здором питании. Как сообщает "Слово и Дело", нутрициологи рассказали, что нужно знать о микрозелени и том, как ее выращивать.Микрозеель является молодыми ростками съедобных овощей, зелени и бобовых. Собирается такая зелень примерно через 7-10 дней после посева. В пищу употребляется только зелень. Самое широкое распространение среди микрозелени получили ростки базилика, гороха, овса, кресс-салата и гречихи. Предполагается, что основная польза микрозелени заключается в том, что в ней содержится в пять раз больше полезных веществ.«Проростки считаются более полезными, чем взрослые растения или готовые крупы, так как в них содержится максимум витаминов, минералов, антиоксидантов, которые к тому же и легко усваиваются организмом», — объяснила нутрициолог Ольга Круч.Нутрициолог, терапевт и дерматовенеролог Наталья Андрианова более подробно рассказала о пользе микрозелени. Дело в том, что в ней содержится около 2-3 грамм растительного белка на 100 грамм зелени. В состав входят клетчатка, антиоксиданты, рутин, фолиевая кислота, витамины, макро- и микроэлементы, эфирные масла.Ольга Круч рекомендует выращивать такую зелень самостоятельно в домашних условиях. Это сделает процесс более экологичным. Помимо этого, такая микрозелень всегда под рукой, что намного удобнее.Отмечается, что семена нужно покупать специальные. Нельзя использовать землю для цветов и рассады, а лоток с рассадой нужно ставить на хорошо освещённое место.