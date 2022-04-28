На раннее лечение деменции женщины реагируют лучше

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Представительницы прекрасного пола лучше отвечают на раннюю терапию болезни Альцгеймера, чем мужчины. К такому выводу пришли учёные из Florida Atlantic University.После возраста и наследственности женский пол является единичным наиболее важным фактором развития болезни Альцгеймера. Две трети жертв этого неизлечимого недуга - женщины. И вот теперь, наконец, появилась хоть какая-то приятная новость для представительниц прекрасного пола, связанная с болезнью Альцгеймера. Исследование показало, что персонализированные изменения образа жизни, включая питание, физические нагрузки, уменьшение уровня стресса и гигиена сна, уменьшают влияние факторов риска болезни Альцгеймера у представителей обоего пола, но особенно заметно у женщин.Именно дамы демонстрировали наиболее заметные улучшения, по сравнению с мужчинами, в показателях таких биомаркеров, как уменьшение уровня сахара в крови и снижение «плохого» холестерина - липопротеинов низкой плотности. Исследование совершенно чётко продемонстрировало необходимость в других работах, которые помогут лучше предсказывать наиболее полезный для здоровья сценарий старения женщин в противоположность мужчинам.Наука пока не может предложить жертвам болезни Альцгеймера никаких лекарств, способных излечить их или хотя бы затормозить заболевание. Тем большее значение обретают методы профилактики. Учёные должны понимать, работают ли они одинаково эффективно для мужчин и женщин, или имеющиеся гендерные различия сделают тот или иной метод особенно полезным для каких-то людей.