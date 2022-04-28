8 признаков, что занятия спортом приносят вам больше вреда, чем пользы

Воля к победе и горячее желание сбросить лишние кило — далеко не самое главное. Чтобы занятия спортом стали действительно эффективными, нужно обращать внимание на неожиданные детали.Мы так долго ждали, когда же наконец-то закончится эта тягомотная зима — от серости, холода, мрака все очень устали. Весну хочется встретить во всей красе, подтянутым и свежим. Потому-то с приходом теплых дней спортзалы оживают — сезонный наплыв тех, кто всю зиму вдумчиво отъедался, борясь со стрессом и тоской при помощи еды. Однако не всем тренировки приносят пользу. «Доктор Питер» разбирался, в какое время лучше заниматься спортом, и как понять, что вам выбранная активность совсем не подходит.1. Тренировки — лучше днемЭффективность тренировок во многом зависит от времени суток. Причина — наши физиологические особенности и биологические часы. Оптимальным временем для занятий считается промежуток с 15:00 до 19:00. В этот период соотношение анаболических гормонов (тестостерон, инсулиноподобный фактор роста) и кортизола, гормона стресса, достигает оптимальных значений. В эти часы легче увеличить мышечную массу и проще восстановиться после тренировки. Еще один аргумент — более высокая температура тела по сравнению с утренней, что также влияет на результат.Но в первую очередь стоит обращать внимание на свои биологические часы. Каждый организм индивидуален, и не всегда начало вечера — самое подходящее время для физической активности. Время для тренировки нужно выбирать, учитывая, жаворонок вы или сова, сильно ли устаете на работе и так далее. Если вечером нет сил доползти до зала, то, возможно, ваш вариант — раннее утро.2. Тип тренировки зависит от времениВ зависимости от времени суток стоит выбирать и тип тренировки. Сразу после утреннего пробуждения можно выйти на пробежку, сделать легкую гимнастику или поплавать в бассейне.До 10.00 — лучшее время для похудения, так как запасы гликогена (накапливаемый в мышцах и в печени резерв углеводов, используемый в качестве первичного источника энергии при физических тренировках) в организме низкие, и сжигаться будет именно жировая ткань.В промежутке между 10 часами утра и полуднем, когда концентрация адреналина достигает пика, лучший выбор — упражнения на выносливость и концентрацию внимания.Силовые упражнения и набор мышечной массы лучше оставить на день и ранний вечер. В поздние часы и перед сном активность должна быть умеренная, можно заняться йогой или растяжкой.3. Учитывайте состояние здоровьяПроблемы со здоровьем ограничивают выбор физической активности. Чтобы не навредить себе, не делайте «резких движений» без консультации специалиста.При наличии хронических заболеваний, после операций или травм обсудить план тренировок с лечащим врачом просто необходимо. Например, тем, кто перенес инфаркт миокарда, физическая активность крайне важна, и начинать ее следует уже на 8-12 неделе реабилитации. Предпочтительны аэробные нагрузки средней интенсивности примерно по 30 минут от 5 до 7 раз в неделю. Начать можно с ежедневной ходьбы.А вот при наличии сердечной недостаточности время тренировок меньше, около 10 минут. Затем его постепенно увеличивают. В целом, при заболеваниях сердечно-сосудистой системы не рекомендованы статичные нагрузки, силовые упражнения и плавание.Есть болезни, при которых занятия в тренажерном зале абсолютно противопоказаны:тяжелая форма сколиоза,опухоли,повреждения позвоночника,нарушения целостности связок суставов,артериальная гипертензия,состояния после тяжелых травм и переломов,нарушения психики,острые заболевания ЖКТ.4. Ориентируйтесь на свой темпераментВыбрав «не свой тип спорта», вы не только с трудом будете приближаться к цели, но можете навредить своему физическому и эмоциональному состоянию. Отталкиваться тут можно от цели: похудание, увеличение мышечной массы, участие в состязаниях и соревнованиях, гармонизация внешнего вида. Есть виды спорта, которые подходят практически всем, например, большой теннис.Ориентиром для выбора тренировок может также стать и темперамент. Если вы спокойный человек, предпочитающий уединение, рассмотрите вариант скандинавской ходьбы. Также подойдут верховая езда, фигурное катание. Предпочитаете фитнес — выбирайте строго не «час пик». Пустой тихий тренажерный зал вполне впишется в вашу зону комфорта, а, значит и результаты будут хорошими.Активным, азартным людям подойдут более экстравагантные занятия или направления с соревновательным характером: борьба, фехтование, большой теннис, сноубординг, серфинг и так далее.5. Пейте воду во время занятийМнения по поводу питьевого режима сильно расходятся. Рекомендации, основанные на моих личных наблюдениях — пейте, когда хочется, и сколько желаете. Те самые популярные цифры — 2 литра или 8 стаканов в день, не имеют четкого обоснования. Мы все разные и потребление организмом жидкости, как и ее расход, дело индивидуальное.Питьевой режим зависит и от типа активности. Существуют формулы и специальные калькуляторы расчета необходимой жидкости, они учитывают вес, уровень нагрузки и многие другие параметры. Но если научиться понимать потребности своего тела, вы и так поймете, сколько воды вам нужно.И помните о мере — переборщить с водой тоже можно. Помимо состояния недостатка жидкости, есть и такое нарушение как гипергидратация — избыточное содержание воды в организме. Оно приводит к избыточной нагрузке на организм, который вынужден работать интенсивнее, чтобы выводить жидкость. В тяжелых случаях это может привести к сбою в работе почек и вымыванию натрия из крови.6. Прислушивайтесь к своему телуПеретренироваться и навредить здоровью очень легко. К неприятным последствиям могут привести неправильный режим тренировок, игнорирование требований безопасности, нежелание подстраивать свои занятия под состояние здоровья. Вот некоторые симптомы, на которые надо обязательно обращать внимание:чрезмерная болезненность мышц;неутолимая жажда;непривычно высокий или низкий пульс в состоянии покоя;нарушение внимания и концентрации;проблемы со сном;ухудшение самооценки;снижение полового влечения;остановка прогресса в тренировках.Если вы что-то такое заметили, режим и тип физических нагрузок стоит пересмотреть, а также обратиться к специалисту, сдать анализы или пройти функциональные тесты.Есть и другая сторона медали. Вы тренируетесь-тренируетесь, но к цели и желаемому эффекту никак не придете. Скорее всего, вы занимаетесь неправильно или не тем, что действительно вам подходит. Первый признак неэффективной тренировки — у вас ничего не болит. Болезненность мышц — это основной маркер их работы. К любой интенсивности организм рано или поздно привыкает, и как только это случилось — прогресс останавливается, если не увеличить нагрузку. Меняйте ее тип, количество подходов, время. И старайтесь не отвлекаться на музыку, общение, телефон. Если такое происходит часто, то это тоже повод менять метод тренировки.Занятия не дадут желаемого эффекта, если вы не получаете удовольствия от того, что и как вы делаете. Любое действие, выполняемое через сопротивление, с ущербом для морального, эмоционального и душевного состояния способно свести на нет ваши стремления к совершенству. Приятное предвкушение похода в фитнес-зал должно быть постоянным спутником перед каждой тренировкой. А после ее завершения — обязательно присутствие не менее приятной усталости и чувства приближения к поставленной цели.Если все происходит именно так, то можете быть уверены, что выбрали для себя подходящую «активную жизненную позицию». И результаты не заставят себя долго ждать.