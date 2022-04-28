Врач раскрыла способ остановить облысение у женщин

Российский врач-дерматовенеролог и трихолог Наталья Петровская раскрыла способ остановить облысение у женщин.Специалист отметила, что в данном случае важную роль играет питание, поскольку неправильный рацион может быть причиной выпадения волос. Так, она посоветовала есть красное мясо, бобовые, рыбу, орехи и яйца, а также принимать витамины, предварительно проконсультировавшись с врачом.«Для пышной шевелюры нужно много веществ. В частности, это витамины группы В, С, D. Полезны для волос железо, цинк, фолиевая кислота, селен. Эти элементы можно взять как из пищи, так и из лекарственных препаратов», — подчеркнула Петровская.