Во многих пищевых добавках обнаружены скрытые лекарства

Исследование показало, чтобы многие безрецептурные пищевые добавки содержат неизвестные фармацевтические ингредиенты. Особенно те добавки, которые предназначены для повышения сексуальной активности и избавления от лишнего веса.Эксперты Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) выявили 1 068 пищевых добавок, которые продавались в США с 2007 по 2021 годы, содержавших активные фармацевтические ингредиенты из отпускаемых по рецепту лекарств. Они считаются слишком опасными для бесконтрольного использования. Среди подобного рода добавок 54% предназначались для лечения половых нарушений и импотенции, 35% - для похудения. Как правило, если в добавках выявляют опасные компоненты, их убирают с рынка, но на их место приходят другие, которые ничуть не лучше.В США пищевые добавки употребляет 58% взрослого населения. При этом большинство не сильно уверенно в качестве и безопасности этих продуктов. И их скепсис вполне обоснован, поскольку многие добавки, как показало исследование, содержат не указанные на упаковке синтетические активные ингредиенты.К примеру, в целом ряде добавок обнаружили сибутрамин, который был рекомендован FDA для удаления с американского рынка ещё в 2010 году, так как установлено, что он увеличивает риск инфарктов и инсультов. А в пищевых добавках для похудения выявили фенолфталеин, удалённый из безрецептурных слабительных ещё в 1999 году. Данный ингредиент способен повредить ДНК человека и увеличить риск рака. В добавках обнаруживали ингредиенты из рецептурных средств против импотенции, включая силденафил и тадалафил, продаваемые под брендами Виагра и Сиалис.